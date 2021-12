Com a economia desaquecida, aumentou o número de trabalhadores na informalidade, mesmo com a queda do desemprego (foto: Juarez Rdorigues/EM/D.A Press - 4/11/18)





Por mais que o ministro Paulo Guedes tente mostrar otimismo em relação ao desempenho da economia brasileira e outros ministros tentem minimizar dados ruins, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai confirmar hoje e na próxima semana o quadro que se convencionou chamar de “estaguinflação”, com baixo ou nenhum crescimento econômico e índices de preços acelerando. Hoje, o IBGE divulga o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que deve vir muito próximo de zero, para o lado positivo ou o negativo. Pode ser que confirme a queda de 0,14% apontada pelo IBC-Br no trimestre de julho a setembro em relação ao período de abril a junho. Nesse caso o Brasil já estará em recessão técnica uma vez que no segundo trimestre houve recuo de 0,1%. O certo é que na retomada pós-pandemia de coronavírus a economia brasileira parou.





E parou com o desemprego ainda alto, a renda média do trabalhador em queda, e os preços acelerando, o que o IBGE também está a confirmar. O índice de desemprego caiu de 14,2% no segundo trimestre para 12,6% no terceiro, mas sem motivos para comemorar, porque apesar da queda, ainda falta trabalho para 30,7 milhões de brasileiros, incluindo os desempregados, os desalentados e os subutilizados. Do contingente que tem trabalho no setor privado, 11,7 milhões são informais. Em relação ao total, a taxa de informalidade chegou a 40,6% do mercado de trabalho (37,709 milhões). E para completar o rendimento caiu 4% e o valor médio ficou em R$ 2.549, o menor desde 2012.





A inflação oficial de novembro será divulgada na semana que vem e deve confirmar a prévia medida pelo IPCA-15, que teve alta de 1,17%. Com a taxa em 12 meses acima de 10%, o Banco Central não terá outra opção a não ser elevar a taxa de juros na última reunião do ano do Comitê de Política Monetária, o que desacelera ainda mais a economia, que já está parada. E o impacto da inflação sobre o crescimento é reconhecido pelo próprio Paulo Guedes: “Inflação está subindo, tipo chato, de choque de oferta, subida de custo, de energia, combustível. É do tipo indigesto, muito ruim, desacelera, sim, por isso não vamos crescer 4,5%, 5%, vai crescer bem menos. Mas partir daí para dizer que vamos ter recessão, é de novo da turma da falsa narrativa. Não é isso que vai acontecer”. Guedes disse ainda, num evento com empresários, que não é possível falar em recessão da economia, mas, sim, numa “desacelerada forte”.





“Já estamos com economia no ritmo de crescimento estanque. A economia está sem vitalidade, perdeu tração”, diz o economista Nicola Tingas, consultor econômico da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi). Em relatório divulgado ontem, Tingas reforça as condições de inflação e desemprego em alta, com queda de renda e aumento do endividamento, câmbio pressionado principalmente pela deterioração das expectativas com relação às contas públicas e alerta que “cresce a propensão de que o PIB 2022 seja bem fraco ou até mesmo ocorra recessão”.





Nas projeções da Acrefi, teremos no ano que vem indicadores tão ruins quanto os deste ano. A geração de riquezas do país terá expansão de 4,5% este ano e de apenas 0,2% no ano que vem, enquanto a inflação deve fechar este ano em 10,40% e o próximo em 6,30%, rompendo por dois anos seguidos o teto da meta inflacionária. Nas projeções em seu relatório, Tingas espera juros básicos de 9,75% até o fim de dezembro e de 11,75% em 2022, quando o dólar deve chegar a R$ 6. E a comparação com as projeções do fim de outubro vê-se uma deterioração rápida. Há pouco mais de 30 dias, as projeções para 2022 para o PIB (1,40%), o IPCA (4,40), o câmbio (R$ 5,45) e a Selic (9,5%), se não as ideais, eram bem melhores.





