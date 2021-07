Sem racionamento este ano, mas quadro é preocupante para o ano que vem

Usina de Furnas, que fica no Rio Grande, onde o volume de chuvas ficou 24% abaixo da média histórica no último período úmido (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 14/7/16)





O governo evita a todo custo e de todas as formas usar as palavras racionamento, economia compulsória de energia ou outra que reacenda o pesadelo enfrentado em 2001, quando a falta de energia obrigou o governo Fernando Henrique a impor restrições no consumo, com impacto no PIB e nas urnas. Mas há diferenças que permitem assegurar que este ano não teremos racionamento de energia, muito embora o nível dos reservatórios das hidrelétricas hoje esteja próximo dos patamares registrados há 20 anos, principalmente na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, onde estão 53% da capacidade de armazenamento de água de todo o país.





Embora a geração de energia elétrica no Brasil seja muito dependente da fonte hídrica, que responde hoje por cerca de 65% do atendimento da demanda, em 2001, mais de 80% da energia gerada no país vinha das hidrelétricas. Outro ponto que permite assegurar o fornecimento de energia este ano é a interligação maior de todas as regiões do país por linhas de transmissão, que permitem o transporte da eletricidade de forma mais ampla do que em 2001. Naquele ano, por exemplo, o Sul do país não enfrentou o racionamento, pois tinha energia, mas não contribuiu para evitar as restrições no Sudeste.





A preocupação fica por conta da capacidade do setor elétrico de atender à demanda no ano que vem. Para isso, será preciso que o período chuvoso fique acima da média nas regiões de cabeceira dos rios que compõem a Bacia do Rio Paraná, assim como em outras bacias. Nessas regiões, a situação entre outubro de 2020 e maio de 2021 é classificada como de déficit grave de chuvas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). As precipitações nesse período, considerado chuvoso, ficaram 29% abaixo da média histórica na Bacia do Paraná, 24% abaixo na Bacia do Rio Grande, onde está o reservatório de Furnas, e 40% menor na Bacia do Rio Paraguai. No São Francisco, embora os reservatórios estejam com mais água, o déficit em relação à media de chuvas foi de 19%.





Tentar prever como será o período chuvoso este ano é um exercício de futurologia, mas há um indicativo: é um ano de neutralidade em relação aos fenômenos El Niño e La Niña. Mas, observando o comportamento das chuvas nas duas últimas décadas, o período chuvoso está ficando mais curto, com o período seco começando mais cedo e terminando mais tarde nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, segundo dados do Inpe.





Embora a dependência seja menor e o sistema de transmissão seja mais robusto, com um regime de chuvas similar ao registrado neste ano, ou seja, com déficit em relação à média histórica, o Brasil dificilmente escapará de um racionamento no ano que vem, uma vez que os reservatórios do Sudeste-Centro-Oeste devem chegar ao início de novembro com 10% da capacidade de armazenamento. Mais uma vez o abastecimento de energia elétrica do país fica extremamente dependente do clima.





Mas como o monitoramento do sistema é permanente e a situação é preocupante, com três ou quatro semanas a partir da segunda quinzena de outubro será possível saber e até prever o comportamento das chuvas e adotar medidas para evitar o contingenciamento de carga. Chuvas abaixo da média vão significar o despacho de usinas térmicas, mesmo nos meses úmidos, e a manutenção da energia cara por um longo período. Para os empresários, o temor maior é que falte energia já no início do próximo ano, justamente quando a previsão é de que a atividade econômica acelere a retomada do pós-pandemia.





