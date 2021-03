Vamos passear (trabalhar) nos parques naturais pelo Brasil a fora

Parque do Ibitipoca é um dos que devem ser concedidos ao setor de privado e alavancar investimentos e empregos (foto: Evandro Rodney/divulgação - 10/8/16)





Com o desemprego afetando diretamente 13,9 milhões que estão desocupados, 31,8 milhões subutilizados e 5,8 milhões que simplesmente desistiram de buscar trabalho, um dos pontos mais urgentes no pós-pandemia será buscar formas de inserir grande parte desses 51,5 milhões de brasileiros no mercado de trabalho formal. Com a recuperação da economia sofrendo os efeitos da pandemia de COVID-19 e o fato de milhares de postos de trabalho terem sido extintos em decorrência do encerramento de atividades, desde pequenos comércios até grandes indústrias, como a Sony e a Ford, é preciso que o governo esteja atento para socorrer a atividade econômica e para planejar a retomada dos investimentos que permitirão a geração de empregos





Mas essa retomada se dará num processo lento e que necessitará de se estruturar a partir da aceleração das concessões e privatizações, com compromisso de absorção de mão de obra local e oferta de treinamento e capacitação como forma de contrapartida. É preciso que se incorpore o trabalho aos contratos de concessão e privatização, não como uma camisa de força, mas como opção para ocupação e formação de mão de obra de forma a alavancar a geração de postos de trabalho e a capacitar trabalhadores para as novas funções com o avanço da tecnologia e dos conceitos de sustentabilidade.





Um bom exemplo são as concessões de parques naturais e urbanos no país. Há no Brasil hoje cerca de 370 parques naturais da União, estados e municípios, e uma pesquisa realizada pelo Instituto Semeia mostra que em grande parte deles há apenas um empregado. Além disso, a maioria deles utilizam pouco fontes de geração de recursos, como oferta de alimentação e venda de ingressos. Some-se a esse contexto um esvaziamento no orçamento desses parques, o que dificulta a busca de alternativa para geração de trabalho e renda nessas áreas com potencial turístico.





Na 5ª edição da pesquisa “Diagnóstico de uso público em parques brasileiros: a perspectiva da gestão”, o Semeia traça um raio-X da realidade dessas áreas de conservação ambiental presentes nos seis biomas e cinco regiões do país e mostra dos 370 parques, 49% contam com até 10 funcionários e 9% apenas uma pessoa. Um quadro que pode ser explicado pela queda nos orçamentos dessas áreas. Para 67% dos profissionais entrevistados, faltam subsídios – financeiros e humanos – para a realização das atividades do parque. E pior, dos que recebem visitantes, apenas 24% utilizam ferramentas para gerar receita própria. Mais da metade não contam com estrutura que garanta o atendimento dos visitantes com segurança.





Como a concessão não é uma privatização, pois não há transferência de titularidade das áreas, a entrada do setor privado pode trazer para esses parques investimentos em infraestrutura básica, como banheiros e recepção, em instrumentos de atração (trilhas, tirolesas etc) e em atração e formação de público (cursos e eventos). É sob esse aspecto que se pode (e deve) pensar em uma estratégia para incorporar o trabalho nas condicionantes de concessão dessas áreas. Se a lógica que alavanca a necessidade de se associar à iniciativa privada nos parques é a conservação ambiental, vale a pena considerar o homem como fator de sustentabilidade para esses sistemas e enxergar a perspectiva de geração de empregos sob uma ótica mais ampla.





Para mostrar a escassez de recursos para os parques naturais no Brasil, Mariana Haddad, coordenadora do Semeia responsável pelo raixo-X dessas áreas, lembra que o National Park Service, responsável por gerenciar 421 unidades nos EUA, com 34 milhões de hectares, teve em 2019 um orçamento de US$ 2,4 bilhões. O ICMBio, no mesmo ano, teve de R$ 791 milhões (US$ 142,6 milhões), para gerir cerca de 170 milhões de hectares.





