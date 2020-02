Dentro da lista, mas fora do grupo

A decisão do governo Donald Trump de retirar vários países da lista de nações em desenvolvimento, entre elas o Brasil, faz parte da estratégia de minar o poder comercial da China, que também deixou de fazer parte dessa relação. Com isso, esses países deixam de ter tratamento preferencial na exportação de determinados produtos e serão mais duramente atacados ao subsidiar determinados setores. Os EUA ganham poder de questionar esses subsídios. Por ora, não muda nada para o Brasil, que se postula como país desenvolvido ao desejar uma vaga na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).





Formalmente indicado pelos Estados Unidos para ingressar no grupo, o Brasil aceitou abrir mão das preferências alcançadas na Organização Mundial do Comércio (OMC) para produtos brasileiros ao longo dos anos. O que Trump almeja é atacar os subsídios chineses, tolerados pelo fato de o país ser consi- derado, até a última segunda-feira, como em desenvolvimento. Ou seja, apesar de uma primeira parte de um acordo para colocar fim na guerra comercial entre EUA e China, o norte-americano segue no ataque e avança com sua política de minar o poder do gigante asiático no momento em que a economia chinesa está impactada pela ocorrência do novo coronavírus.





A decisão de retirar 20 países da lista de tratamento preferencial impede que se acuse o governo norte-americano de atacar especificamente a China, o que poderia gerar retaliações. Mas, o certo é que a guerra comercial continua e, aí sim, o Brasil é afetado. No ano passado, as exportações brasileiras de produtos básicos – o grosso do que é vendido para a China – tiveram queda de 19,8%. O tombo prossegue neste ano. Em janeiro, as exportações de itens primários caíram 11,9% na comparação com o primeiro mês do ano passado, contribuindo para o déficit de US$ 1,74 bilhão nos primeiros 31 dias de 2020, o pior resultado para o mês desde 2015, quando o déficit foi de US$ 3,185 bilhões. Na ponta do lápis, o saldo negativo é mais da metade do registrado no primeiro ano da mais severa recessão registrada no país.





O estrago só não é maior porque a desva- lorização do real frente ao dólar – que ontem atingiu novo recorde a R$ 4,35 – favorece as vendas externas brasileiras. Tanto é assim que o país já quase foi alvo de Trump. No final do ano, o presidente dos EUA chegou a afirmar que sobretaxaria o aço e o alumínio vendidos pelo Brasil, colocado por ele no hall dos países com câmbio desvalorizado supostamente de propósito e prejudicando as exportações agrícolas norte-americanas. Não validou a sobretaxa, mas mandou recado.





Como a guerra comercial prossegue, o Brasil continuará sendo afetado e para este ano a previsão do Banco Central é de um superávit de US$ 32 bilhões na balança co- mercial, no pior resultado desde 2015. Na projeção do BC, as exportações devem chegar a US$ 225 bilhões, praticamente o mesmo valor do ano passado, quando as vendas externas brasileiras somaram US$ 224,02 bilhões e tive- ram redução de 7,5% em relação ao ano anterior. Ao abrir mão do tratamento preferencial na OMC e ser retirado da lista de países em desenvolvimento para os Estados Unidos, o Brasil se iguala às nações que integram a OCDE, mas só fará parte do grupo das nações ricas entre três e cinco anos (se conseguir cumprir todos os preceitos para ingressar no grupo). Até lá, pode haver perdas para o Brasil no comércio internacional. É esperar para ver.

Leilão 32

são os imóveis do Itaú Unibanco que a Frazão Leilões leva a lances amanhã, com valores iniciais variando de R$ 38,2 mil a R$ 1,68 milhão.









A volta do consórcio

O consórcio, quem diria, é o preferido dos jovens para compra de bens de maior valor, como imóveis e veículos. Pesquisa feita pela Associação Brasileira de Administradores de Consórcios (Abac) indica que 49% dos jovens de 18 a 34 anos mostraram intenção de usar o consórcio. Foram ouvidas 1.600 pessoas em todo o país. A explicação pode estar na fintech UP consórcios, que oferece taxa zero até a contemplação e é uma opção digital e sem burocracia, e em um ano já faturou R$ 330 milhões.

Café em alta

Mais volume, maior receita e preço melhor. Esse é o quadro que a cafeicultura brasileira está experimentando este ano. Em janeiro, o Brasil exportou 3,2 milhões de sacas de café, com receita cambial de US$ 438,18 milhões, com o preço médio da saca em US$ 136. Em relação a dezembro, houve aumento de 5,3% no volume, de 11,7% no faturamento e 6% no valor da saca de 60 quilos. Mesmo com a desvalorização cambial, o valor da saca cresceu 1,7% sobre janeiro de 2019.