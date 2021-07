General Braga Netto alinha Forças Armadas com ação política de Bolsonaro

Walter Braga Netto diz que é legítima a discussão sobre o voto impresso (foto: TV BRASIL/REPRODUÇÃO)







Desde que assumiu o Ministério da Defesa, o general Braga Netto tem atuado para alinhar as Forças Armadas aos objetivos políticos do presidente Jair Bolsonaro. Extrapola, porém, as atribuições do cargo, ao se pronunciar sobre temas políticos que não dizem respeito nem demandam o posicionamento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Como na desequilibrada nota contra a CPI da Saúde, que foi emitida em nome dos comandantes militares, sem que um deles, com certeza, tenha sido consultado. Mesmo quando nega ter pressionado o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), a aprovar a proposta de voto impresso, sob risco de as eleições não serem realizadas, Braga Neto se manifesta sobre o assunto de forma inapropriada, pois é prerrogativa do Congresso decidir a questão sem se submeter a chantagens. Na prática, a nota reverbera de forma ambígua as suspeitas e ameaças do presidente Jair Bolsonaro ao pleito.





Pode ser que Braga Neto esteja confundindo os papéis de antigo ministro da Casa Civil, no qual desempenhava importantes missões políticas, e de ministro da Defesa, que não deve se imiscuir nas relações entre os Poderes. Em vez de se espelhar no figurino dos ex-ministros da Defesa Joaquim Silva e Luna, o primeiro militar a ocupar um cargo criado para ser exercido por civis, e de seu antecessor Fernando Azevedo e Silva, que se recusou a desempenhar esse papel, Braga Neto vestiu a fantasia dos generais linha-dura que pontificaram durante o regime militar – até o presidente Ernesto Geisel demitir o general Sílvio Frota, seu ministro da Guerraherssel.





Apesar dos desmentidos à matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, de autoria das jornalistas Veras Rosa e Andreza Matais, houve a conversa do interlocutor de Braga Neto com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que não desmentiu a informação, tergiversou. Nos bastidores do Congresso, comenta-se que o portador do recado fora ninguém menos do que o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que assumirá a Casa Civil no lugar do general Luiz Ramos. Mente-se muito na política, embora a mentira acabe quase sempre desnudada. Mente-se muito mais nos jogos de guerra. Os militares chamam isso de contrainformação, cujo objetivo é impedir ou dificultar o acesso à informação verdadeira, mediante, principalmente, a divulgação de informações diversionistas.





O Palácio do Planalto trabalha nessa linha, não preza a transparência nem a informação de interesse público. Por exemplo, o You Tube acaba de retirar do ar 15 lives do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia de covid-19, por conterem informações falsas. O general Braga Neto, como chefe da Casa Civil e coordenador do governo no combate à pandemia, foi um dos construtores da narrativa negacionista e das desastradas ações do governo que defendiam o uso maciço da cloroquina e outros medicamentos ineficazes no combate à covid-19. Essa narrativa até hoje está presente nas redes sociais e somente fracassou porque o Brasil já registra 546 mil mortes por covid-19. Mais cedo ou mais tarde, Braga Neto será chamado a depor na CPI do Senado, que investiga a atuação do Ministério da Saúde na pandemia, por sua atuação na Casa Civil.





Melar as eleições

A polêmica sobre o voto impresso é um “case” de contrainformação. A narrativa de Bolsonaro falseia a realidade com objetivo de melar as eleições de 2022, caso seja derrotado, como fez o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em quem se espelhou. Quando maior o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de opinião e a desaprovação do governo, mais recrudescem os ataques de Bolsonaro à urna eletrônica, em que pese nunca ter apresentado provas de fraude na apuração das eleições de 2018, que afirma fantasiosamente ter ganho no primeiro turno.





Braga Neto substituiu o general Fernando Azevedo para pressionar os demais Poderes e resgatar a tutela militar sobre as instituições republicanas. O que vem conseguindo, porém, é desgastar as Forças Armadas, como no episódio da não-punição do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por ter participado e se manifestando no desfile de motociclistas bolsonaristas no Rio de Janeiro, mesmo estando na ativa. A politização das Forças Armadas e seu envolvimento na política em si é uma ameaça à democracia.





O presidente Bolsonaro tenta cooptar militares da ativa para seu projeto autoritário ao requisitá-los para exercer funções civis no governo; de que igual maneira, ao estimular pronunciamentos como o do ministro da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista. Entretanto, não existe um ambiente favorável a um golpe de estado no país, muito pelo contrário, cresce a campanha pelo impeachment. Por isso, a retórica do presidente da República contra a segurança da urna eletrônica e as pressões de Braga Neto para aprovação do voto impresso soam como uma espécie de déjà-vu político. Entretanto, esse morde-assopra é uma tática conhecida de contrainformação, que os militares utilizam em tempos de guerra, para testar suas cadeias de comando e a capacidade de resistência do inimigo. Por essa razão, tanto o Judiciário como Congresso precisam exercer com firmeza suas prerrogativas constitucionais, entre as quais, decidir sobre o sistema de votaçãol e limitar a presença de militares da ativa em cargos civis.