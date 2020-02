Cuidados para se divertir em cachoeiras, rios ou lagos

A intensa chuva que atingiu nosso estado ao longo do mês de janeiro impôs maior cautela aos turistas que desejam se banhar nas diversas cachoeiras, rios, lagos. No mês passado (2/1), cinco pessoas morreram e mais de 50 ficaram ilhadas após uma cabeça d'água atingir uma das cachoeiras do complexo do Parque Ecológico do Paredão, em Guapé, no Sul de Minas. A região foi atingida por uma ‘cabeça d’água’, aumento repentino do nível de um rio, devido a chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos de seu percurso.

Pensando na sua segurança, fornecemos algumas dicas para que todos os turistas possam aproveitar as águas naturais sem risco.

Cuidado com o nível dos rios. O aumento do volume de água em uma velocidade muito rápida é comum em períodos de fortes chuvas,

como os que estamos passando neste início de 2020.





Cuidado com as pedras escorregadias, principalmente as pretas, pois, quando molhadas, quase não é possível notar o deslizamento.





Evite usar tênis. Opte por andar descalço, para sentir melhor o apoio dos pés nas rochas. Botas especiais são uma boa alternativa.





Ande como os “macacos”, com as mãos e os pés apoiados no chão. Isto evitará tombos maiores. Para atravessar rios com corredeiras, use uma corda como apoio.

Nunca mergulhe sem antes verificar a profundidade do poço.





Se for pular de alguma pedra em poços naturais, procure falar com quem já pulou, de preferência um morador local.





Não mergulhe em águas desconhecidas.





Evite entrar na água, para nadar, depois de lanches e refeições.





Tenha sempre na mochila toalha e roupa de banho extra. Depois de um banho gelado é preciso se enxugar e colocar roupa seca. Caminhar com roupa molhada provoca assaduras.





Se for acampar, visite antes o local e verifique as condições da área de camping.





Não ingira bebida alcoólica antes de entrar na água.





Não deixe crianças sozinhas ao redor de lagos, represas, rios e cachoeiras.





Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas.





Aproveite a sombra das árvores para descansar.





Em caso de problemas, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros: 193.