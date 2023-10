Falta de desejo sexual: dilema oculto dos homens

1543

Será que os homens também sofrem com problemas de desejo sexual? Essa é a dúvida de muitos.

Vivemos em um mundo patriarcal no qual se ensina que o homem precisa estar sempre pronto para o sexo e, quando o homem se vê diante de momentos em que ele acredita estar sem desejo sexual, se considera fraco. Contratempos ou dificuldades não tornam o homem fraco. O problema existe quando ele decide consumir medicamentos por conta própria sem pedir ajuda profissional.

Quando se trata de relações sexuais, há um impacto direto na masculinidade; por essa razão, muitos homens relutam em buscar ajuda. Eles temem ser julgados, mal compreendidos, sentem vergonha e resistem à ideia de se mostrarem vulneráveis.

Qual é a importância da vulnerabilidade? Brené Brown, uma escritora norte-americana, argumenta em seu livro "Coragem para ser vulnerável":

"A vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim um comportamento de coragem. Em um mundo que os homens são esperados para serem invulneráveis, abraçar a vulnerabilidade pode ser desafiador. No entanto, ao reconhecerem suas vulnerabilidades, os homens podem cultivar relacionamentos mais significativos e levar vidas mais autênticas."

Seres humanos têm problemas, a questão é, qual posição devo tomar frente aos problemas? O que devo fazer para solucioná-los?

O homem que se depara com algum problema sexual não deve se sentir fraco; ao contrário, ele pode utilizar o amor próprio como uma ferramenta e procurar ajuda de um profissional especializado em sexualidade que saiba ouvi-lo sem julgamento ou críticas. É fundamental que as crenças do profissional não interfiram no tratamento do cliente.

Explorando o campo da neurociência, ela nos ensina que as experiências influenciam nossa vida sexual.

As regiões cerebrais responsáveis pelo desejo, excitação, orgasmo e satisfação sexual são interconectadas e suscetíveis a influências externas, ou seja, ao ambiente em que o homem vive.

Entender as bases neurológicas da sexualidade faz parte do autoconhecimento; a autoanálise ajuda a chegar a raiz do problema que gera a falta de desejo.

São vários os fatores que podem influenciar o desejo sexual masculino: problemas no relacionamento, fatores psicológicos, emocionais, cansaço mental, falta de autoestima, depressão, ansiedade, estresse, problemas de saúde, consumo excessivo de álcool, distúrbios hormonais, entre outros.

A terapia pode desempenhar um papel fundamental no tratamento de problemas sexuais, mas, sem trabalhar o autoconhecimento, o homem terá dificuldades em ter avanços significativos. Os que enfrentam problemas sexuais, muitas vezes se sentem isolados e envergonhados. A terapia oferece um ambiente de apoio no qual podem discutir suas preocupações de forma aberta e confidencial.

A falta de desejo sexual persistente pode ser considerada uma disfunção sexual (transtorno do desejo sexual hipoativo - TDSH) e é um problema que afeta muitos homens de todas as idades.

Ao reconhecer que esses desafios são compartilhados por muitos, os homens podem se sentir mais confortáveis em discutir suas questões com profissionais de saúde, terapeutas ou até mesmo com suas parcerias.

Se você está enfrentando problemas sexuais, você não está sozinho. E saiba: existem recursos e apoio disponíveis para ajudá-lo a enfrentar e superar essas questões. Seja autêntico, assuma as próprias verdades, busque ajuda para receber assistência e orientação.





