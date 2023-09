Belíssima estreia

741

Vitória do Cruzeiro por 3 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, deu mais tranquilidade para o técnico Zé Ricardo e permitiu ao time respirar mais aliviado na tabela







O técnico Zé Ricardo (foto) estreou com belíssima goleada sobre o Santos, na Vila Belmiro, por 3 a 0. O detalhe é que o time se distanciou do próprio Santos, primeiro do Z4 com 21 pontos, aumentando a distância para 8 pontos. E abriu 12 do Vasco, que também está por ali. América, Vasco e Coritiba dificilmente escaparão da queda. A torcida do Cruzeiro respira aliviada, mas ainda quer um maior comprometimento do Ronaldo Fenômeno com o clube. Mais aparições da Toca da Raposa 2 e mostrar a cara nos momentos difíceis. Outra cobrança do torcedor é para que o principal acionista do clube tenha em sua equipe gente identificada com o clube, pois Elias e Paulo André tem história ligada ao Corinthians, e D’Alessandro com o Internacional. Podem até ser competentes, mas a identidade de um ex-jogador do clube com a China Azul poderia facilitar o trabalho de Ronaldo e sua equipe. O nome do argentino Sorín é o mais citado. Cabe a Ronaldo atender ao pedido da China Azul.





Apartamento em BH

O Fenômeno comprou um belíssimo apartamento no Belvedere e, pelo jeito, depois do casamento com sua mulher, Celina Looks, com quem já vive há anos, vai morar lá no Belvedere, bairro nobre da cidade. Isso facilitaria a vida dele no clube e o aproximaria mais da China Azul. É importante o acionista majoritário estar presente, principalmente nos maus momentos. Isso dá mais confiança ao torcedor. Ronaldo já deve programar o Cruzeiro para 2024. Alcançar o mais rapidamente possível os 45 pontos e buscar jogadores que possam tornar o clube competitivo, em busca das taças, que é o DNA do Cruzeiro. Maior ganhador das Minas Gerais, o clube divulga o estado para o mundo e não pode ficar tanto tempo sem colocar uma taça importante na sua galeria. Tomara mesmo que Ronaldo vá morar em BH. Se vender o Valladolid, time pequeno da Espanha, será melhor ainda, pois poderá se dedicar inteiramente ao gigante chamado Cruzeiro Esporte Clube. Pense nisso, Fenômeno!





Bola de ouro

Não temos nenhum jogador brasileiro indicado ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo da Fifa. Vini Júnior, que era a nossa esperança, não foi nominado, e isso pegou muito mal no meio futebolístico. Pela bola que jogou, ele merecia estar, pelo menos, entre os 10 melhores jogadores, mas os critérios adotados são desconhecidos. Ele fez 22 gols e teve um ano espetacular, destacando-se no Real Madrid. Acho que houve um exagero da Fifa ao escolher o argentino Alvarez, Gundogan, Rodri e outros menos votados. Claro que o título de campeão da Champions pelo City pesou, e é bem provável que Haaland e Messi disputem quem será o melhor. Messi tem a vantagem de ter sido campeão do mundo com a Argentina, e isso deve pesar muito. Vale lembrar que ele está brilhando na MLS, com gols geniais, dando o primeiro título ao Inter Miami. Se for eleito, será a oitava vez do argentino.





Três fenômenos juntos?

Essa semana publiquei uma coluna em que falo sobre a pressão da torcida do Cruzeiro para que Gustavo Lima se associe a Pedro Lourenço, dono de 20% das ações da SAF do Cruzeiro, e a Ronaldo Fenômeno (foto), que tem 70%. Como Pedro é um fenômeno com o Supermercados BH, Ronaldo, outro fenômeno, dos gramados, e Gusttavo Lima, o fenômeno da música sertaneja, seria um grande ganho para o clube, pensando em investimentos para a montagem de um grande time para as próximas temporadas. Além disso, o cantor, assim como Pedrinho, é cruzeirense, e sempre faz referências ao seu clube. Acho que a união desses três fenômenos seria fantástica para o clube, que voltaria a ter o seu DNA de maior ganhador de taças do estado, recuperado. O que o Cruzeiro mais precisa é de aporte financeiro para pagamentos de dívidas e contratações de jogadores. Com a recuperação judicial aprovada, o clube pode respirar mais tranquilo e projetar um ano de 2024 bem mais lucrativo, financeira e tecnicamente. Primeiro, porém, se manter na elite é fundamental, e a vitória de quinta-feira, animou bastante o torcedor azul.