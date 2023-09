Norte e Nordeste do Brasil estão carente de ídolos

741

Neymar está com a Seleção Brasileira em Belém, para jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas (foto: CARL DE SOUZA / AFP)



A estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias foi no Norte do país, em Belém, onde a torcida local disse sim. Inteligentemente, o presidente da CBF escolhe as regiões do Norte e Nordeste por entender que há muita carência em relação a ídolos, e que a torcida por lá é bem mais emotiva e passional em relação aos jogadores. Não vai aqui nenhum preconceito contra essas regiões, mas apenas uma constatação.

A antiga gestão da CBF também usava dessa prática, pois, em 1998, antes de partir para a Copa da França, Cafu e Raí foram vaiados no Maracanã, no amistoso em que o Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0, gol de Cláudio Lope. O torcedor carioca gritou "Cafu vai tomar..., Raí pede pra sair". No Norte e Nordeste, isso jamais ocorreria.









Diniz repete erros de Tite





Sou defensor ferrenho de Fernando Diniz na Seleção. Mandei mensagem ao presidente da CBF sugerindo o nome dele, há meses. Mas não posso concordar com uma convocação esdrúxula, onde ele comete os mesmos erros de Tite. A convocação de Neymar é uma grande vergonha. O cara foi um fiasco em três Copas do Mundo, "é ruim de vestiário", como afirmou Xavi Hernandez, técnico do Barça, que não o quis por lá.





Diniz se torna refém dele e de Danilo, Alisson Marquinhos e outros atletas que fracassaram no Mundial do Catar. Até gosto de Casemiro, mas é outro que não ganhou nada no time canarinho.





A vez ali é de André, do Fluminense, que joga muita bola. Se Diniz ficar refém desses caras, não irá a lugar nenhum. Eu não acredito na vinda de Ancelotti. Acho que foi um grande blefe do presidente da CBF, por isso mesmo acho que Diniz, que deverá ser efetivado, deve se livrar da turma do Tite e de sua confraria. Com esses caras o fracasso será iminente.









Eliminatórias da vergonha

Quando havia 16 seleções, as Copas do Mundo eram fantásticas, com jogos espetaculares. Passou para 24 equipes, e o nível não caiu tanto. A Fifa cresceu o número para 32 seleções, pensando na grana e nos contratos de publicidade, para agradar aos presidentes de confederações. O nível foi lá embaixo, haja vista a Copa do Catar, que se teve quatro partidas de ótimo nível foi muito.





Agora, nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026, serão 48 seleções, o que vai tornar a competição péssima do ponto de vista técnico, com jogos sofríveis. Mas a Fifa vai faturar bilhões, pois se acha uma instituição financeira.





Com isso, a América do Sul terá seis vagas diretas e uma na repescagem, o que implica dizer que de 10 seleções, sete poderão estar no próximo Mundial, o que é uma vergonha.



Devem ficar de fora Bolívia, Venezuela e uma outra a escolher. Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Chile deverão se classificar diretamente. Peru e Paraguai, um deles deverá ir para a repescagem.



Serão 18 rodadas para uma competição fraca e sem apelo. Com 104 jogos, a Copa do Mundo de 2026 deverá ser a mais fraca da história tecnicamente. No modelo com 32 seleções, eram 64 partidas.





Renovação de Ancelotti

O técnico italiano está renovando o time do Real Madrid. Modric, craque de bola, antes intocável, tem reclamado de ficar na reserva de Bellinghan, que tem se destacado como o grande nome desse começo de temporada, com cinco gols em quatro jogos no Espanhol, e a liderança isolada da competição.





Camavinga e Tochaumeni também têm agradado muito no meio-campo, e nem mesmo o maestro Toni Kross tem vaga garantida. Modric andou se queixando em entrevista a um jornal croata, e é possível que vá para o mundo árabe na janela de janeiro. Kross já disse que não jogará num país em que os direitos humanos não são respeitados, e descartou a Arábia Saudita.





De qualquer forma, a ordem do presidente Florentino Perez é de rejuvenescer o Real. Por isso, conta com a renovação de contrato com Ancelotti, em janeiro. E ainda tem a cereja do bolo, que será um presente dele para o técnico italiano continuar, que é o francês Mbappé. Não há dúvidas de que na próxima temporada será jogador merengue.



Por isso, acredito que Ancelotti na Seleção Brasileira seja a maior mentira do mundo, embora eu gostaria de vê-lo comandando o time canarinho.