Pelo avanço da dupla minieira na Copa do Brasil

Cruzeiro x Grêmio, Corinthians x Galo são os jogos dos times mineiros para Copa do Brasil. Ambos tentam avançar às quartas-de-final da competição. O Galo tem uma vantagem gigantesca por ter feito 2 a 0 no Corinthians, no jogo de ida, em casa. O Cruzeiro empatou com o Grêmio em 1 a 1, praticou um belo futebol, mas perdeu um “caminhão de gols”. Como joga em casa, tem feito ótimos jogos, acredito que passe e bem. Também espero que o Galo avance, mas não será fácil para nenhum deles. O Corinthians venceu a primeira sob o comando de Luxemburgo, e diante do Fluminense, melhor time do país. Vai com moral e a Fiel já disse que vai empurrar o time do começo ao fim, para incentivar os jogadores a fazerem dois gols de diferença ou 3, para a classificação direta. Já o Cruzeiro jogará no Mineirão, no péssimo gramado, mas com a força da sensacional China Azul, que canta, empurra o time e joga com ele.





O time azul tem sido uma surpresa agradável no Brasileirão, fazendo jogos de alto nível, contra adversários fortes, e briga lá em cima, como garantiu Ronaldo Fenômeno. Como o técnico Pepa ajeitou a equipe e como ela tem a sua cara. Um time sereno, organizado em todos os setores, que sabe o que fazer com a bola. O Cruzeiro joga pra cima, bonito, e cria inúmeras chances de gols a cada jogo. Precisa melhorar a pontaria dos atacantes, mas Pepa tem trabalhado incessantemente isso. O grupo é muito enxuto para uma competição longa como o Brasileirão, mas para a Copa do Brasil, em jogos mata-matas, dá para o gasto. Como é o maior campeão da competição e vai em busca do hepta, os adversários temem o time celeste. É bem verdade que o Grêmio é o segundo maior vencedor, com 5 conquistas e tem Luiz Suárez, um craque artilheiro. É marcar o uruguaio em cima, fazer gols e comemorar a vaga.





Já o Atlético tem que jogar para vencer e só usar a vantagem que tem, lá pelos 35 minutos do segundo tempo. A ótima fase de Paulinho e a determinação de Hulk são os trunfos para o time de Coudet avançar, mas o Corinthians, no Itaquerão, diante da torcida, é carne de pescoço, ainda que viva má fase. O técnico argentino conseguiu melhorar a equipe e dar um padrão de jogo, tornando-a mais consistente. A vantagem é muito boa e só mesmo se estiver numa noite ruim, o Galo não passará.





Apropriação indébita é crime





O excelente técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tem um comportamento agressivo e estranho à beira do gramado e nas entrevistas coletivas. Se acha o dono da verdade. Domingo, no Mineirão, tomou o telefone celular do produtor da Globo, que filmava uma discussão entre o diretor de futebol palmeirense e o trio de arbitragem do jogo Galo x Palmeiras. Depois, na coletiva, pediu desculpas, e na segunda-feira, teria ligado para o produtor para se desculpar, mais uma vez. É muito pouco para uma atitude tão agressiva.





Imaginem se a gente toma um celular de alguém na rua. Seremos acusados de roubo, apropriação indébita. Está na lei. Abel cometeu um crime e deveria ser processado pelo produtor. Como é famoso e rico, parece que não há lei no país. Bastava um registro de queixa na polícia e entendo que ele seria chamado e até preso. Por quê não? Porquê ele é o Abel Ferreira e está “acima do bem e do mal”?





Abel faz um belíssimo trabalho como técnico, mas isso não lhe permite agredir a quem quer que seja. Ele está no país com visto de trabalho e deve respeitar as leis vigentes no Brasil. Quanto a Eduardo Coudet, que nem se interessa em aprender o português, assim como Sampaoli, ele foi grosseiro e mal educado quando perguntado sobre a utilização ou não de um atleta. Coudet tem o direito de responder ou não, mas não pode querer determinar que tipo de pergunta deve ser feita. O Brasil recebe os técnicos estrangeiros, de braços abertos, mas eles têm que respeitar as pessoas, os profissionais e acima de tudo a lei. No one is above de law (Ninguém está acima da lei).