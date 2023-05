Punição severa para os culpados

Nesta semana, o volante Richard, do Cruzeiro, foi afastado, preventivamente, das atividades do grupo de jogadores (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)







Não há dúvidas de que o futebol brasileiro está manchado pelo escândalo de corrupção e manipulação de apostas, descoberto pela operação da Polícia Federal, batizada de “Penalidade Máxima”. Dezenas de jogadores estão sendo investigados, alguns deles com provas mais que concretas e algumas confissões. Diga-se de passagem, escândalos como esse são corriqueiros na Itália, onde jogadores foram presos, suspensos e a Juventus rebaixada tempos atrás. Não poderíamos esperar outra coisa no país da corrupção, falcatrua, onde um político saía da cadeia, na Papuda, em Brasília, para legislar, e voltava a noite para dormir na cela. Que os culpados sejam indiciados e punidos com os rigores da lei. Ainda que não haja banimento, jogadores que comprovadamente forem condenados não terão mais espaço no mundo do futebol. A lei diz que a pena pode ser de dois a seis anos, mas não acredito que um clube dê emprego a um jogador condenado.





Sóbis avisou

Em entrevista ao craque Rica Perrone, Rafael Sóbis alertou que sabia do esquema, pois viu muitos jogadores comentarem, mas que preferiu não dar nomes, pois não tinha como provar. Vários pênaltis marotos, cartões amarelos e vermelhos sem justificativa e até bolas jogadas para escanteio. Uma vergonha. Um descalabro. Vale lembrar que, em 2005, o ex-jogador e hoje comentarista Róger, que jogava no Corinthians, campeão daquele ano, “sabia como tinha acontecido”. Isso depois de o árbitro, Edílson Pereira de Carvalho ter sido preso por corrupção e arranjo de resultados. A CBF anulou vários jogos e o Corinthians acabou campeão, tirando o título do Internacional. A verdade é que a corrupção está estabelecida em todos os segmentos da sociedade e um basta precisa ser dado.





Todos os jogos sob suspeita

A CBF deveria paralisar os campeonatos para que uma investigação profunda seja feita. Todos os jogos estão sob suspeita, a partir do momento em que um jogador toma cartão amarelo, vermelho, ou manda a bola para escanteio. O torcedor não sabe se foi ou não intencional, se o cara estava comprado ou coisa parecida. Todos os títulos recentes, de qualquer equipe, estarão sob suspeita, e a cada dia a polícia chega a mais nomes de jogadores que se envolveram com a quadrilha da manipulação das apostas. Por enquanto, não vi nenhuma casa de aposta ser citada. Pelo que temos visto, a quadrilha contatava os jogadores de forma independente, sem nenhuma ligação com os sites de apostas. É preciso que o governo federal regularize o mais rapidamente possível essa questão, até mesmo porque renderá aos cofres públicos, em impostos, cerca de R$ 15 bilhões.





Como fica a Liga?

Com mais esse caso de corrupção, a pergunta dos torcedores é com relação a criação da Liga dos clubes brasileiros. Qual investidor vai querer gastar R$ 5 bilhões, por exemplo, para ter o direito sobre a Liga, com um caso de corrupção tão grave. Os jogadores já investigados e suspeitos podem ser apenas a ponta de um iceberg. A coisa pode ser muito maior do que a gente imagina. Acho difícil um europeu ou um americano por dinheiro numa Liga cujos jogadores estão sob suspeição. Os jogadores sérios e que não participam de esquema de corrupção não poderão nem errar ao cometer um pênalti ou tomar um cartão amarelo ou vermelho. Os torcedores estarão sempre desconfiados. É preciso criar mecanismos para separar o joio do trigo e dizer que há formas de combater essa corrupção. Por exemplo, se alguém aposta muito dinheiro num jogo de terceira divisão, deve haver suspeita. Por quê alguém apostaria R$ 100 mil, por exemplo, que o jogador do clube tal, da série C, levaria cartão? E até mesmo num jogo de primeira divisão, por quê alguém apostaria dinheiro num jogador que levaria cartão amarelo aos 15 minutos de jogo, por exemplo? É tudo muito complicado. Parabéns à Polícia Federal, órgão dos mais competentes e no qual confiamos, pela deflagração da “Operação Penalidade Máxima”. Que tudo seja apurado minuciosamente e que os culpados sejam punidos e banidos do esporte.