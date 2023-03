Respeito ao símbolo

Protesto na arquibancada





A única coisa que não concordo é o fato de torcidas organizadas, país afora, protestarem na porta dos CTs dos clubes. Lugar de protestar é na arquibancada, com faixas, cartazes e músicas não agressivas. CT é local de treinamento, de trabalho dos jogadores, comissão técnica e diretoria. Infelizmente as cenas são recorrentes. Recentemente, aconteceu no Ninho do Urubu, pela péssima fase do Flamengo, no CT do Corinthians e por aí vai. Intimidar jogadores, técnicos e dirigentes não é correto. Temos visto técnico e presidentes recebendo “torcidas organizadas” como se elas representassem os clubes e, na verdade, quem é dono dos clubes são os milhões de torcedores anônimos, que pagam seu suado ingresso para assistir aos jogos. Os torcedores têm toda a razão de não gostar dos novos “Raposão e Raposinho”, mas erram quando vão para a porta do CT protestar e soltar foguetes, além de fazer alusão a gordura de Ronaldo, que para quem não sabe tem problema de tireoide.









Reforços urgentes











(foto: Rafael Ribeiro/CBF)



Não adianta o novo treinador Pepa dizer que “o grupo do Cruzeiro é forte e qualificado e que ficou impressionado, pois essa não é a verdade. O time tem carências em várias posições e não pode entrar no Brasileirão apenas com esse grupo. Ele é fraco para a disputa da competição. Pepa não é mágico, é treinador e, sendo assim, precisa dizer a verdade e encarar a realidade. Com o atual grupo, a briga será na prateleira de baixo, para não cair. Pelo menos uns seis jogadores de Série A devem ser contratados. Sabemos que não há dinheiro, mas é preciso Ronaldo usar a sua imagem, a sua criatividade e, principalmente, o seu nome, que é uma marca mundial. Os torcedores estão cientes de que títulos não virão nesta temporada, mas uma campanha digna do nome do Cruzeiro é o que todos esperam. Quem sabe, se reforçando, dá pra beliscar uma Copa Sul-Americana?

Novo ciclo





A Seleção Brasileira começa hoje, diante do Marrocos, uma nova era, valorizando os jogadores que atuam no país, mesclando com os “europeus”. Ver Rony e Veiga na Seleção mostra que Ramon Menezes (foto) tem olhos voltados para o que acontece nos clubes brasileiros. Tite só valorizava quem jogava na Europa, e o motivo não sabemos! Graças a Deus estamos livres de Daniel Alves (preso acusado de estupro), Thiago Silva e outras aberrações que sempre entregaram a nossa Seleção. Vinícius Júnior é o novo dono da companhia, que ainda terá Neymar, quando se recuperar da cirurgia no tornozelo, mas que não dependerá única e exclusivamente dele. E Ramon, caso vá ficando interinamente, não vai dar regalias que Tite dava a Neymar. Ele será tratado como qualquer outro atleta, como acontecia no passado com os grandes gênios, que não tinham privilégio nenhum. E, vale lembrar, que caso Ancelotti aceite o convite, que ele não quis Neymar no Real Madrid, quando houve a possibilidade de uma transferência. Ou seja, Neymar também não terá vida boa com o técnico italiano caso ele diga sim a CBF.

O torcedor do Cruzeiro tem razão em protestar contra a mudança feita nos símbolos do clube, o “Raposão e o Raposinho”. Sei que há coisas mais importantes para se preocupar, como montagem do time, que é fraco para o Brasileirão, e pagamentos de dívidas, mas mudar um símbolo tão importante, principalmente para as crianças, não foi legal. Até sobrancelha colocaram nos novos “Raposão e Raposinho”. Não ficou legal. O torcedor exige a manutenção do símbolo antigo, com aquela cara de mau, que tanto caracteriza as mascotes. A impressão que a gente tem é de que a equipe do Ronaldo Fenômeno não conhece a história e não se identifica com as coisas do Cruzeiro. É preciso cuidado com esse tipo de situação.