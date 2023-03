Ingratidão de torcedores do Cruzeiro com o Fenômeno é muito triste

Ronaldo foi xingado por torcedores do Cruzeiro após derrota para o América, em Sete Lagoas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Ronaldo salvou o Cruzeiro, que namorava com a Série C, do inferno e o devolveu à elite, seu lugar de origem, com campanha brilhante. Ele tem crédito, muito, e acredito que os xingamentos e a hostilidade não partiram dos verdadeiros torcedores cruzeirenses e, sim, de uma meia dúzia que joga contra o time. Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, foi xingado por alguns torcedores na Arena do Jacaré, por causa da derrota para o América. Ingratidão é a única palavra que pode ser usada neste momento.Ronaldo salvou o Cruzeiro, que namorava com a Série C, do inferno e o devolveu à elite, seu lugar de origem, com campanha brilhante. Ele tem crédito, muito, e acredito que os xingamentos e a hostilidade não partiram dos verdadeiros torcedores cruzeirenses e, sim, de uma meia dúzia que joga contra o time.



Temo pela participação do Cruzeiro na Série A e tenho cobrado contratações de nível. Entretanto, quem sabe onde o calo aperta é Ronaldo, que é um excelente gestor e que mostrou toda a sua competência na temporada passada, quando o Cruzeiro sobrou na Série B, sendo campeão com os "pés nas costas". Tem o melhor técnico do futebol brasileiro, o uruguaio Paulo Pezollano, e sabe que precisa de reforços.



A associação ao grande cruzeirense Pedro Lourenço foi uma grande notícia para a torcida azul, e tenho certeza que até o Brasileirão começar novas peças chegarão, tudo dentro de uma responsabilidade extrema. Não se pode gastar o que não tem e nem contratar sem poder pagar o salário combinado. Chama-se gestão eficiente e responsável.



Se o Cruzeiro conseguir seis peças de nível, dentro de sua realidade financeira, poderá fazer uma campanha digna de sua tradição. Ninguém pode pensar em taças a curto prazo. O rombo que os antigos dirigentes deixaram foi monstruoso, irresponsável e criminoso.



Ronaldo juntou os cacos na temporada passada e fez belíssimo trabalho. Agora, na Série A, precisa que o torcedor jogue com ele, e não contra.



Ele saiu do estádio magoado, num dos dias mais tristes de sua vida, mas, tarimbado que é, sabe que o mundo da bola é ingrato e injusto. Ainda mais com essa geração "nutella" que entende muito pouco de futebol e cobra como se o Cruzeiro não tivesse dívidas. Elas existem, são imensas, e Ronaldo faz um trabalho de recuperação, que deve levar anos. Somente com o apoio da torcida poderá sanar os problemas.





Vejam o Flamengo. Superavitário, rico, com os jogadores mais badalados do mercado, não está conseguindo ter um time homogêneo, deixando sua torcida furiosa. Péssimas contratações, dinheiro jogado no lixo e uma temporada pífia, com a perda de quatro taças em um mês.



Nem sempre ter dinheiro significa time competitivo e forte. É preciso ter gestores qualificados, e o Flamengo não os tem. Vimos os protestos de "torcedores" no Ninho do Urubu, na sexta-feira. Está errado. Lugar de protestar é na arquibancada, com faixas, cartazes e vaias, sem xingamentos.



Os caras que vão para a porta de um CT, local de trabalho dos jogadores, para protestar, às 11h, realmente não devem trabalhar. Vivem às custas dos clubes ou das facções organizada. Não representam os 50 milhões de torcedores do Flamengo.



Assim como meia dúzia de torcedores que xingaram Ronaldo não representam os nove milhões de cruzeirenses. No caso do clube azul, é preciso entender que a reconstrução levará anos. A realidade é bem diferente da suposta por alguns.



É muito triste ver um ídolo sendo xingado, ainda mais diante da situação em que pegou o clube.





Peço ao torcedor azul de verdade que jogue ao lado de Ronaldo e do time. Cobre, sim, mas dentro da realidade financeira. Se ele montou um ótimo time na temporada passada e teve êxito, é preciso dar um crédito de confiança, pois ele sabe exatamente o que está fazendo.



Como analista de futebol, vou cobrar com a educação e o respeito que o ídolo merece.



Sei que há várias posições carentes, mas é preciso entender o momento. Dívidas acumuladas de forma irresponsável pela gestão passada não podem cair sobre os ombros de Ronaldo. Ele vai assumir todas, conforme me falou em entrevista exclusiva em Doha, mas dentro de uma realidade e coerência.



Gestão responsável, transparente e de qualidade é o que tem feito. Resta saber se a torcida vai continuar a apoiá-lo. É fundamental que seja assim. Cobrem dentro da realidade financeira do clube, para que lá na frente esteja enxuto e pronto para grandes realizações e conquistas. O caminho é esse.