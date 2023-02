Se o Flamengo bobear, cai na semifinal do Mundial

Dorival Júnior tinha o grupo do Flamengo nas mãos em 2022, fez a equipe jogar um bom futebol, conquistou títulos, mas acabou demitido (foto: Gerardo MENOSCAL / AFP - 28/10/22 )





O Flamengo cometeu uma grande injustiça ao demitir o técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Dorival Júnior. Injustiça e covardia, pois ele ficou sabendo, via imprensa, que não era mais treinador do Flamengo, e que Vitor Pereira, que perdeu para ele a final da CB, estava sendo contratado. Toda vez que o Flamengo faz covardia com alguém o ano fica ruim, e eu confesso que temo pelo pior: uma eliminação na semifinal do Mundial de Clubes, que começou ontem no Marrocos, o que, com toda a certeza, acarretaria na demissão de Vítor Pereira. Já tivemos esse dissabor com o Internacional, que foi eliminado pelo Mazembe, pelo Atlético, desclassificado pelo Raja Casablanca, e pelo Palmeiras, que sucumbiu diante do Tigres, do México. A expectativa dos torcedores é de uma grande final contra o campeão europeu, no caso da última temporada, Real Madrid. É contra Benzema, Modric, Kross e Vini Júnior que o torcedor rubro-negro quer ver o Flamengo jogar na grande decisão.





O futebol brasileiro não muda. Os dirigentes se acham donos dos clubes e fazem o que bem entendem. Essa obsessão do futebol brasileiro por técnicos portugueses parece doentia. Jorge Jesus e Abel Ferreira foram os únicos que deram certo e ganharam taças. Os demais, inclusive o tal Vítor Pereira, não provaram nada até aqui. Diz a diretoria que Dorival tomou um nó tático do próprio Pereira, então técnico do Corinthians, na final da Copa do Brasil, e o mesmo em relação a Felipão, na final da Libertadores. Ora bolas, o campeão foi Dorival. Se jogou mal ou bem nas duas finais, o título ficou com o Flamengo. Não justifica a demissão do jeito que aconteceu. Dorival tinha o grupo nas mãos, o fez jogar bem na maioria das partidas, com goleadas históricas e um futebol convincente. Como explicar, na Europa, por exemplo, que você demitiu o técnico campeão e contratou o treinador derrotado? Marcos Bráz, a quem eu reputo como grande dirigente, erra também, e muito. Ele não está acima do bem e do mal, haja vista que atravessou o Atlântico, tirou Paulo Souza da Seleção Polonesa e o mandou embora alguns poucos meses depois.





Vale lembrar que Marcelo Gallardo, para mim o melhor técnico pelas bandas da América do Sul, está livre no mercado. Um cara que ficou cinco anos e meio no River Plate e conquistou tudo, inclusive, duas Libertadores, sendo vice em outra. Este sim, seria um técnico para um trabalho de médio e longo prazos. Trocar Dorival Júnior por um treinador que nada ganhou, e que foi derrotado justamente pelo ex-técnico do Flamengo, não me pareceu um acerto. E, além disso tudo, é preciso respeitar o ser humano e o profissional, e os dirigentes do rubro-negros não tiveram esse cuidado. Será que uma eliminação precoce no Mundial faria o Flamengo ligar para Dorival Júnior, outra vez, ou ele iria atrás de Gallardo? Não tenho a menor dúvida de que se o time carioca for eliminado na semifinal do Mundial, os dirigentes darão uma passagem só de ida para Vítor Pereira e sua comissão técnica, direto para Portugal, já que o Marrocos está bem ao lado do país europeu. Duvido que o torcedor aceitaria um vexame desse, sem que a demissão seja homologada!





Não falo isso pela perda do título da Supercopa para o Palmeiras, porque para mim é uma competição sem expressão. O Flamengo ganhou as duas primeiras e ninguém comemorou. Porém, o futebol mostrado foi abaixo de qualquer crítica. O sistema defensivo do Flamengo virou uma peneira. Em pouco mais de 20 dias, Vítor Pereira conseguiu desestabilizar todo o setor, além da venda de João Gomes, único que marcava forte no meio-campo, protegendo os zagueiros. Relevo que alguns jogadores ainda estão abaixo do esperado fisicamente, mas, sabendo que havia um Mundial pela frente, o Flamengo deveria ter traçado um plano de apresentação mais cedo, para que os jogadores não sentissem tanto. Se passarem pela semifinal, provavelmente vão encarar o Real Madri, que está no meio da temporada, mesmo jogando mal ultimamente, mas que tem jogadores extremamente qualificados. Se por ventura houver o confronto e o Flamengo conquistar o bi Mundial, tudo o que escrevi aqui irá por água abaixo, e Vítor Pereira passará de “besta a bestial”, como disse certa vez o técnico português Otto Glória. Como não sou “engenheiro de obra pronta”, prefiro alertar antes. Boa sorte ao Flamengo. Só não concordo quando dizem que o “Flamengo é o Brasil no Mundial”. Somente os flamenguistas, como eu, torcerão para o time. Os demais brasileiros vão secar e torcer para que o rubro-negro nem chegue à final, isso é fato!