Jair Bala nos deixou e marcou a minha carreira com histórias e risadas

Descanse em paz, querido amigo Jair Bala. Que bom poder te chamar de amigo e ter feito parte da sua vida.



Estou em meu período de folga, que emendarei com as férias agora em janeiro. Porém, tive que abrir mão do descanso para homenagear meu querido amigo Jair Bala, com quem aprendi muito, desde que cheguei a Minas Gerais Ele nos deixou e com uma saudade tremenda, que já enche nosso peito.



Conheci Jair Bala em 1985, quando migrei para BH, trabalhando na TV Globo. Se não me engano, nessa época ele era técnico do América, e eu ia lá no Vale Verde fazer a cobertura. Sempre sorridente e muito trabalhador, Jair nos atendia com muito carinho, e nos contava suas histórias no mundo da bola. A melhor delas era sobre sua passagem pela Vila Belmiro, onde jogou ao lado do Rei Pelé.



Por causa disso, sempre que eu o encontrava, dizia: meu querido Jair, escala aquele ataque do Santos. E ele dizia: "Manoel Maria, Coutinho, Eu (Jair Bala), ele (Pelé) e Pepe." A gente então caía na gargalhada. Sim, o grande Jair Bala jogou ao lado do Rei Pelé e fez história no Santos. Um cara iluminado, sempre alegre, de bem com a vida.





Numa das entrevistas que fiz com ele, no Vale Verde, eu indaguei que o América havia errado muitos passes num jogo, e ele, com um sorriso, me respondeu: "Jaeci, se erramos muitos passes é porque tivemos mais posse de bola que o adversário".



É verdade. Jair era assim, um cara de boa conversa, boa prosa, amável e brincalhão. De bem com a vida. Na TV Alterosa, por décadas, representou o Coelhão na bancada democrática, com maestria e o bom humor que lhe era peculiar.



Mesmo defendendo o América, era amado por atleticanos e cruzeirenses também. Quando eu participava do estúdio do nosso Estado de Minas, com o quadro, "A Bomba do Jaeci", me divertia quando ele estava na bancada, e sempre o reverenciava. Que cara bacana, legal, amigo, amável, enfim, não há adjetivos para qualificar o nosso querido Jair Bala.





Foi o maior jogador da história do América, em duas passagens. Está eternizado no clube e na nossa TV Alterosa. Há algum tempo convivia com problemas médicos, mas nem isso tirava o seu humor.



A primeira vez que o vi, apoiado em uma bengala, fiquei assustado, mas ele tirava de letra e com o bom humor de sempre.



Jair deixa um vazio muito grande. Confesso que fui tomado por grande emoção quando soube da notícia. Imediatamente, liguei para sua casa para prestar solidariedade aos seus familiares.



Chorei junto com a família. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, não poderei prestar minha última homenagem aí em BH, mas meu coração está em oração por ele e por sua família.



Descanse em paz, querido amigo Jair Bala. Que bom poder te chamar de amigo e ter feito parte da sua vida. Jamais esquecerei nossos bate-papos, nossas entrevistas, nossas risadas. Você continua conosco. Apenas partiu para outra dimensão, mas tenho a certeza de que está entre nós.



Você fará muita falta a Bancada Democrática e ao futebol. Seus ensinamentos a esse seu velho amigo, que era um jovem quando chegou em BH, para entrevistá-lo, jamais serão esquecidos. Um dia, estaremos juntos, aí no Céu, e vamos voltar a prosear, e, é claro, a primeira coisa que vou pedir é para você escalar aquele ataque mágico do Santos: "Manoel Maria, Coutinho, eu (Jair Bala), ele (Pelé), e Pepe."



É assim que lembrarei de você para a eternidade. Obrigado por tudo, eterno Jair Bala.