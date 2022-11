Tite anuncia nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, a relação de jogadores da Seleção Brasileira que irão disputar o Mundial do Catar (foto: Lucas FIGUEIREDO /CBF)





Hoje, às 13h30, horário de Brasília, o técnico Tite convoca seus 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar, que começa dia 20, com estreia do Brasil dia 24, contra a Sérvia. Como ele é um técnico bastante previsível e não abre mão da sua panela, vou arriscar aqui a escalar os atletas que deverão fazer parte da lista tão desejada. Goleiros: Alyson, Weverton, Ederson. Laterais: Danilo, Alex Sandro, Alex Telles e Daniel Alves (?). Zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Ibañez (?). Meio-campo: Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Neymar. Philippe Coutinho, que seria outro nome, sofreou grave lesão e está fora do Mundial. Atacantes: Richarlyson, Pedro, Raphinha, Antony, Gabriel Jesus, Vini Júnior, Rodrygo ou Roberto Firmino (?) Qualquer coisa diferente disso será surpresa e Tite não é de surpreender ninguém, pois é muito previsível.





Foram seis anos de trabalho, que culminaram com a eliminação para a Bélgica, em 2018, e mais quatro de observações, com quase 130 jogadores testados. A belíssima campanha nas Eliminatórias, quando disparamos, enfrentando seleções de qualidade duvidosa, exceto a Argentina, encheu os olhos de alguns, iludidos, pois não enfrentamos os fortes europeus. Tite sempre manteve alguns jogadores fracassados na seleção. Os maiores exemplos são Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves, Fred e outros engodos. Vale lembrar que na Copa da Rússia ele levou seus protegidos Fágner, Renato Augusto, Paulinho e Fred, todos machucados, e Fernandinho, aquele que nos entregou nos 7 a 1 e no jogo com a Bélgica. Ainda tentou Fernandinho várias vezes, inclusive na Copa América de 2019, quando fizemos a final com o Peru, e Tite enalteceu a conquista, esquecendo-se de que empatamos com Venezuela e Paraguai.





Daniel Alves deverá estar na lista, pois Tite deve ter assumido um compromisso com o atleta, por não ter contado com ele em 2018, quando sofreu cirurgia no joelho. Será maravilhoso caso ele esteja fora da lista, pois não joga nada há tempos, nem tampouco de lateral. Outro caso emblemático é Thiago Silva, de 38 anos, que já nos entregou em várias situações, mas que com Tite é absoluto e capitão. Fred tem até jogado bem no United, mas Tite insiste com ela há anos. Um jogador absolutamente comum. Seria ótimo também se Gabriel Jesus não aparecesse na lista. “Artilheiro” que não faz gols e que ficou cinco jogos na Copa da Rússia sem marcar. Foi reserva de Aguero durante 5 anos no City, e quando o argentino deixou o clube, Guardiola tratou de contratar Haaland e mandar Jesus embora. Mas Tite é “apaixonado” por ele. São as incoerências do treinador. Confesso que gostaria de não ver esses nomes na lista de hoje, mas isso é quase impossível, justamente por conhecermos o treinador.





Pelo menos sobram atacantes de qualidade, principalmente os jovens. Rodrygo, por exemplo, brilha no Real Madri e, mesmo sendo jovem, é mais jogador que Gabriel Jesus. Não seria o caso de convocá-lo? Joga em alto nível na Europa, no melhor time do mundo, e tem dado conta do recado. Quanto a Neymar, é nosso único craque. Everton Ribeiro está jogando demais, Vini Júnior, Raphinha e Antony, voando, e Richarlyson é jogador de seleção, e já provou isso todas as vezes em que foi chamado. Resta saber como será seu desempenho ao enfrentar seleções europeias fortes. Eu não gosto do goleiro Alyson, que falhou no primeiro gol da Bélgica. Gosto de Weverton, para mim, o melhor do três, mas cada treinador tem suas preferências nessa posição.





No mais, é isso que escrevi acima. A lista é conhecida por todos nós. Poderemos ter um, dois ou três nomes de surpresa, mas, sinceramente, não acredito nisso. Que os convocados possam representar o Brasil com dignidade. Há muitas seleções favoritas, com problemas médicos e jogadores já fora da Copa. O Brasil é um dos candidatos e não tem qualquer problema médico. Temos uma chance grande de avançarmos na competição e de sonharmos com o hexa, apesar do técnico e dos jogadores, mas será preciso comprometimento. É sabido que não poderemos ver os treinamentos. Se Tite escondia isso em amistosos, imaginem em jogos oficiais! O futebol de hoje é assim, muito mistério, pouca qualidade e criatividade. E, cá pra nós, quando os jogadores têm talento e querem, tudo funciona. Há treinadores que funcionam somente como distribuidores de camisas. Esse me parece ser o caso de Tite. Se ele não atrapalhar, a coisa pode funcionar, e bem.