GUAIAQUIL – O Flamengo sagrou-se tricampeão da Copa Libertadores da América ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, gol de Gabigol, no Monumental Estádio, em Guaiaquil. Invicto, com 12 vitórias e um empate, o rubro-negro sobrou na competição, com atuações convincentes, goleadas históricas e um futebol de alto nível. Mais uma vez brilhou a estrela de Gabigol, que chegou aos 28 gols na Libertadores, igualando-se a Luizão, e ficando em sexto lugar entre os maiores artilheiros.





O técnico, Dorival Júnior, salvou o ano do Flamengo, que começou ruim com a perda da Supercopa e do Campeonato Carioca, mas que terminou com dois títulos da maior grandeza: Copa do Brasil e Libertadores. Definitivamente, essa geração está entre as mais vencedoras da história do clube.





Quando chegamos aqui em Guaiaquil, na terça-feira (25/10), sentimos um clima de violência, pois o narcotráfico está dominando a cidade. Aos poucos, fomos nos adaptando – nada diferente do que existe nas grandes capitais do Brasil –, e recebendo o carinho e o amor dos equatorianos. Que povo gentil e simpático, sempre disposto a nos ajudar.

No palco do jogo, uma belíssima organização. O estádio Monumental estava belíssimo. Mesmo com a adaptação das cativas para a imprensa, trabalhamos com conforto, mas, fomos colocados, literalmente, atrás de uma das bandeiras de escanteio.





Os torcedores começaram a ocupar seus lugares, bem cedo. A festa, que teve início na abertura da semana, se estendeu aqui para o Monumental. A torcida do Flamengo estava em grande número, pelo menos oito vezes mais que o adversário. Para não deixar o estádio vazio, a Conmebol distribuiu ingressos entre os equatorianos. Depois do show de Buchecha e Jesse, o hino nacional brasileiro e a bola rolou. Havia chegado a hora de separar homens de meninos.





O Atlético começou melhor, surpreendendo e marcando o Flamengo em seu próprio campo, pressão na saída de bola. Os jogadores cariocas não sabiam o que fazer e demonstraram certa ansiedade e instabilidade. O Fla perdeu Felipe Luiz, machucado. Ayrton Lucas entrou. O Flamengo jogava mal, não conseguia sair da arapuca que Felipão montou.





Mas os planos de Felipão começaram a ruir com a expulsão de Pedro Henrique. Aí o Flamengo ficou soberano, com um homem a mais. E o gol saiu no fim do primeiro tempo, com belíssima jogada de Everton Ribeiro, que tabelou com Rodinei, foi ao fundo e cruzou para Gabigol, sempre ele, fazer 1 a 0. A massa foi ao delírio. Não havia tempo para mais nada e o time carioca foi para o vestiário com a vantagem no placar e numérica, com 11 contra 10.





O segundo tempo começou com o Flamengo querendo definir o jogo. Gabigol teve a chance, mas diante do goleiro, e com o pé direito, que não é o bom, chutou em cima dele. O Atlético perdeu aquela marcação intensa e os chutões prevaleceram. Pedro quase marcou, mas a bola desviou na zaga.





O time carioca se impunha, tocava a bola e esperava uma brecha para realmente matar o jogo. O Athletico ficava sem opção, apesar das várias substituições e tentativas de Felipão. Vidal entrou e despertou a ira da torcida equatoriana, por causa do Chile, que queria a vaga do Equador na Copa.





Os dois times pregaram, pelo forte calor. Cebolinha e Victor Hugo entraram nas vagas de Gabigol e Arrascaeta. O jogo estava dramático e o Athletico apelando para os cruzamentos aéreos. O Flamengo cozinhava a partida. Era perigoso isso. Era preciso definir logo a história.





Vidal entrou mal, sem condição de jogo, e isso comprometeu o time carioca. Um final dramático! O árbitro deu 5 minutos de acréscimos. E o tempo passou para que o Flamengo se torna-se tricampeão da Libertadores, invicto com apenas um empate e 12 vitórias. Campeão de fato e de direito. Um time que está anos-luz à frente dos demais, em organização, competência, qualidade e, acima de tudo, futebol, com jogadores decisivos. O Flamengo é o novo dono da América.