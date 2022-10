Flamengo é tetra da Copa do Brasil em jogo dramático no Maracanã

Pedro marcou o gol do Flamengo no tempo regulamentar (foto: Flamengo/divulgação)





O Flamengo faturou a sua quarta Copa do Brasil, no Maracanã lotado, ao bater o Corinthians por 6 a 5, nas penalidades, depois de 1 a 1 no tempo normal. Fágner e Matheus Vital perderam suas cobranças. Filipe Luís também. Coube ao tão criticado Rodinei fazer o gol que deu o título ao rubro-negro, nas cobranças alternadas.





Foi uma explosão de alegria, e Léo Pereira pagou promessa, atravessando o campo de joelhos. Agora o Flamengo se prepara para ser tricampeão da Libertadores, dia 29, em Guayaquil, contra o Athletico-PR.





É preciso jogar mais do que jogou contra o Timão. O primeiro tempo foi todo do Fla, mas o segundo tempo totalmente do Corinthians. Depois de um 2021 no qual passou em branco, o rubro-negro conquista a taça e vai em busca do título maior.





Desde terça-feira, torcedores do Flamengo ameaçaram invadir o Maracanã, com ingressos falsos, para forçar a entrada, pulando as roletas. A Polícia Militar, através do seu serviço de inteligência, tomou as providências para evitar tal violência, mas, ainda assim, houve várias tentativas de invasões e tiros de bala de borracha disparados.





Que vergonha do futebol brasileiro. A cada jogo, a cada decisão, a barbárie e os vândalos prevalecem. Maracanã lotado, com mais de 60 mil pagantes com 4 mil corintianos.





As duas torcidas são as maiores do país com cerca de 80 milhões, 48 milhões para o rubro-negro e 32 milhões para o Timão. Não havia vantagem. Empate, levaria a decisão para as penalidades.





Acho isso um absurdo. Por que não prorrogação? Acho injusto decidir uma taça nas penalidades, antes de se tentar os 30 minutos extras. No jogo de ida tivemos um Corinthians, em casa, recuado e amedrontado. E não seria diferente no Maracanã. Qualquer equipe que jogar aberta contra o time carioca, leva uma sacola de gols, e, em decisão, as forças se equivalem, em se tratando de dois gigantes.





A bola rolou. O favorito era o Flamengo, mas o Corinthians é tão gigante quanto. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas, poria 70% no time carioca e 30% no Timão.





O gol de Pedro logo no começo do jogo fez a galera explodir. 1 a 0. O Flamengo jogava melhor, tinha a posse de bola e arriscava mais em gol. O Timão não se intimidava, mas jogava em seu estilo contra-ataque.





Mas o Flamengo poderia ter definido o jogo com 20 minutos, pois Arrascaeta teve duas grandes chances e vacilou. Gabigol chutou na trave e Arrascaeta, no rebote, fez o gol. O VAR anulou, marcando impedimento. Que árbitro ruim esse Wilton Pereira Sampaio. E olha que ele estará na Copa do Mundo do Catar, junto com Rafael Klauss. A arbitragem brasileira é uma vergonha! O primeiro tempo terminou assim e ficou barato para o Corinthians. Se o Flamengo fosse um pouco mais competente, teria definido a taça no tempo inicial.





Faltavam mais 45 minutos e o Timão voltou com Adson, para tentar buscar um algo mais. Ele marca melhor no meio-campo, pois no primeiro tempo houve muita liberdade para o time rubro-negro.





O Flamengo voltou com o mesmo time, mas precisava uns ajustes também no meio-campo. O time errou muitos passes. O time paulista ia manter sua postura de marcação.





O Fla tentaria mais um gol, para forçar o Corinthians a abrir e dar mais espaços para matar o jogo. O Corinthians era pressão, mas foi Arrascaeta quem teve a chance, diante de Cássio e chutou fraco, perdendo o gol. Róger Guedes perdeu o gol de empate, cara a cara com Santos. Inacreditável! Everton fez 2 a 0, mas o árbitro anulou, alegando impedimento.





O Flamengo estava irreconhecível no segundo tempo, chamando o Corinthians para seu campo e correndo riscos. Dorival perdeu Thiago Maia e Vidal, machucados. Sacou Arrascaeta, que estava mal e pôs Victor Hugo. Tirou Pedro e pôs Cebolinha.





O Corinthians era soberano no segundo tempo e o Flamengo precisava criar uma alternativa, um contra-ataque, para tentar matar o jogo. Mas foi o Corinthians quem empatou com Giuliano. 1 a 1, merecido pelo que o time paulista fez no segundo tempo.





O jogo ficou dramático para o Flamengo, pois o Timão estava disposto a fazer o segundo gol e liquidar a fatura. O Flamengo perdeu totalmente o meio-campo. O tempo passou e o empate levou a decisão para as penalidades. Filipe Luís e Fágner perderam suas cobranças e ficou 4 a 4.





Nas cobranças alternadas Matheus Vital bateu por cima. Rodinei bateu e fez Flamengo 6 a 5, tetracampeão da Copa do Brasil. O maior e melhor time do país. Mas o Corinthians foi guerreiro e mostrou sua competência e força.





Agora, que venha a Libertadores. Dia 29 tem mais emoção, em Guayaquil. O adversário será o Athletico-PR. O Fla vai em busca do tricampeonato da principal competição sul-americana.