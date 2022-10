Ladeira abaixo e risco de não estar na Libertadores

Jaeci Carvalho









Atlético é derrotado pelos reservas do Flamengo, pelo Brasileirão, por 1 a 0, no Rio. O resultado compromete a intenção do clube de conseguir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2023, ano da inauguração da Arena MRV (foto: Pedro Souza/Atlético)





A derrota por 1 a 0 para a garotada do Flamengo, sábado, apenas confirmou o que todos sabemos sobre o Atlético: um time sem corpo, sem alma, sem futebol a altura de sua folha salarial. Ano passado, mesmo campeão, eu disse que o time era mediano e fui criticado por muitos fanáticos que gostam de se iludir. Como Palmeiras e Flamengo se concentraram na Libertadores e os times do eixo Rio-SP estavam mal, o Galo foi disparando e ganhando seus jogos. Alguns de forma duvidosa, com penalidades e mais penalidades marcadas, mas, a bem da verdade, o time cresceu, fez grandes jogos e mereceu as taças que ganhou. Dizer que um time é mediano não é crime. O Flamengo de 2009, campeão brasileiro, com uma arrancada espetacular, era muito mediano, e só tinha Petkovic e Adriano como destaques. É o mesmo caso do Galo, que tem Nacho Fernández, o único jogador contratado a peso de ouro, mas que não está jogando nada, e Hulk, que veio só pelo salário e, depois de um começo terrível, onde ele mesmo disse que pensou em rescindir seu contrato e que passou várias noites sem dormir, decolou e tornou-se o grande nome do futebol brasileiro. Este ano, porém, sem as penalidades e sem o futebol da temporada passada, caiu no vazio e no lugar comum.





Não é fácil fazer futebol sem dinheiro e competir com Flamengo e Palmeiras, que estão anos-luz à frente dos concorrentes no quesito organização e finanças. O rubro-negro foi saneado na gestão Bandeira de Melo e os frutos são colhidos agora. O Palmeiras também se organizou e tem faturado taças. O Galo tem em seus mecenas a salvação da lavoura, pois se não fossem eles, não teria conquistado o que conquistou em 2021. Mas tudo na vida tem um limite e o clube precisa andar com suas próprias pernas. A gestão é correta e transparente, mas a dívida de R$ 1,3 bilhão é real e difícil de ser equacionada. A solução será conseguir um investidor, mas os números pedidos pelo Galo estão fora da realidade, embora cada um é que deve determinar o seu valor.





Jantei com Rodrigo Caetano em julho. É um dirigente que admiro por sua competência e transparência. Mas ele me disse que contratação mesmo, gastando dinheiro, o Galo só fez a de Nacho. Os demais foram por empréstimo, salário e nada mais. E, vale lembrar, jogadores que já deram caldo no mercado e que parece terem dado a última gota, justamente na temporada passada. As contratações de Pedrinho, Pavón e Kardec não deram e não darão certo. O argentino Nacho está devendo, e muito. Teve bons momentos em 2021 e nada mais. Ganha R$ 1,1 milhão mensais e o custo-benefício é ruim. Vargas ganhar R$ 800 mil é outro absurdo. Não tem história de jogador vencedor. Sempre foi apenas componente de grupo por onde passou. Sasha ganhar R$ 500 mil é outra coisa fora da realidade. Com uma folha salarial gigantesca, ficar a 20 pontos do líder Palmeiras é uma vergonha. Não disputar as finais da Copa do Brasil e Libertadores, também. Tido e havido como um grande grupo, que segundo diziam os jogadores valeriam R$ 500 milhões, não é essa a realidade que vimos. Não houve proposta por ninguém e as despesas só aumentam.





O Atlético deveria investir melhor nas divisões de base e produzir jogadores para os profissionais. Quando tiver um investidor, pagar boa parte das dívidas e separar um dinheiro para ir ao mercado e buscar bons jogadores. Não é que tenha que jogar o elenco fora e montar outro. Longe disso. Porém é preciso rejuvenescer a equipe e aposentar alguns atletas. Sei que a realidade dói e que poucos gostam de ouvir, mas é isso o que tem que ser feito. Há torcedores dizendo que quando o time vai mal é por causa de salários atrasados. Não sei se isso está acontecendo, mas não acredito muito nessa teoria. Os jogadores são profissionais, têm família e não fariam corpo mole por um atraso salarial. Ainda mais com as quantias que ganham, mensalmente, nesse mundo da fantasia que se tornou o futebol brasileiro. Salários de Europa, numa economia quebrada, sem grandes perspectivas. Esse mundo da fantasia só não levou vários clubes à bancarrota porque o governo federal sempre arruma uma forma de anistiar, de criar refis e mais refis. Entretanto, os dirigentes não aprendem: gastam mais que o orçamento previsto e, quando há uma queda de produção de uma equipe, contratam por pressão dos torcedores. Normalmente não dá certo. É assim que funciona o futebol brasileiro. Ao Galo, resta brigar, pelo menos, para ficar em oitavo ou novo lugar, porque sobrarão vagas para a pré-Libertadores. Ficar entre os quatro primeiros, para entrar na fase de grupo, acho improvável. No ano mais importante de sua história, com a inauguração da fantástica arena MRV, ficar de fora da principal competição sul-americana seria um desastre sem proporções. Acorda, Galo. Craque, você sempre fez em casa, haja vista a geração de Reinaldo, Cerezo e cia.