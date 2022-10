Jaeci Carvalho







Os dirigentes do Galo acham que o time é forte e em condições de ganhar de qualquer equipe no Brasil. Não é isso que a temporada tem mostrado, mas eles ainda vivem o clima de 2021, quando a equipe brilhou. Esta noite, no Maracanã, o time mineiro tem tudo para garantir os três pontos diante do Flamengo, que por decidir a Copa do Brasil na quarta-feira, contra o Corinthians, no mesmo Maracanã, entrará com o time completamente reserva hoje. Quando Turco Mohamed deixou a equipe, por pressão da torcida e de parte da imprensa, que não gostavam dele, o Galo era terceiro colocado, a quatro pontos do líder, Palmeiras. Hoje está em sétimo lugar, com 20 pontos de distância para o mesmo Palmeiras, que será o campeão brasileiro. Uma equipe com uma folha salarial do tamanho da do Galo não pode ficar a 20 pontos do líder da competição, assim como o Flamengo, que tem uma distância de 15 pontos para o Palmeiras. Só que o rubro-negro chegou às finais das Copas do Brasil e Libertadores e o Galo, não.









Os clubes devem e não pagam





A notícia de que o Atlético foi punido pela Fifa e que não pode registrar jogadores por causa da dívida de 2,5 milhões de dólares com o River Plate, pela contratação de Nacho Fernández, ocorrida há um ano e oito meses, não pode cair como uma bomba, pois, infelizmente, é uma prática normal no futebol brasileiro. Os clubes contratam os jogadores, mas não pagam. Isso ocorre com quase todos eles, e já vimos várias punições, a mais grave ao Cruzeiro, em 2021, que entrou na Série B com seis pontos a menos por não pagar suas dívidas. É fato corriqueiro no nosso falido futebol, que deverá parar de acontecer com a transformação dos clubes em SAF. A responsabilidade fiscal dos dirigentes é outro ponto a ser abordado. Eles precisam responder por gestões equivocadas, algumas fraudulentas, como foi o caso da antiga diretoria do Cruzeiro, que jogou o clube na lama e cujo caso está na Justiça. O futebol brasileiro precisa ter um norte de decência e transparência.









Sandro Meira Ricci, sempre ele





Vocês se lembram do pênalti que o ex-árbitro Sandro Meira Ricci marcou contra o Cruzeiro, a favor do Corinthians, em 2010, quando Gil, então zagueiro do Cruzeiro, numa jogada normal com o Fenômeno, colou no corpo dele e o tal Sandro apontou para a marca da cal? Pois é, 12 anos depois, agora como comentarista de arbitragem, ele foi o único a dizer que Léo Pereira cometeu pênalti no jogo de quarta-feira, contra o Corinthians, pelo primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil. Todos os outros comentaristas foram unânimes em dizer que não houve penalidade, pois o braço de Léo Pereira não está aberto o suficiente para ter a intenção de cometer o pênalti. Além de péssimo árbitro que foi, Sandro Meira Ricci é o pior comentarista da TV brasileira. Até quando as emissoras de TV vão manter esses caras, que irritam os telespectadores a cada jogo? A diretoria do Flamengo ficou irritada com o tal Sandro. Paulo César de Oliveira e Sálvio Spínola são os únicos coerentes e competentes. Entre as mulheres, Janete Arcanjo é a melhor, sempre com opiniões corretas e firmes.









Tá devagar demais





Já passou da hora de Ronaldo Fenômeno (foto) e sua equipe se mobilizarem em busca de contratações para o Cruzeiro disputar a Série A em 2023. Não adianta essa conversa de que não tem dinheiro, pois quem compra um clube acostumado a ganhar títulos tem que buscar soluções para que a campanha seja a altura do Cruzeiro. Não adianta imaginar que com o grupo atual o time azul vai permanecer na Série A, porque não vai. É preciso contratar pelo menos uns 10 jogadores de nível A, para que o clube consiga ficar entre os 10 primeiros colocados. Não adianta iludir o torcedor com possibilidade de peças, porque isso não vai existir. O Fenômeno deveria usar seu prestígio e buscar parceiros no mundo árabe, em condições de bancar contratações que possam fortalecer a equipe. Como o acesso foi garantido com muita antecedência, o Cruzeiro está jogando “amistosos” e não precisa se preocupar com resultados. Já é campeão da Série B. Tem que contratar para nunca mais voltar para a Segundona. É o mínimo que o torcedor, que tanto apoiou o clube, espera de Ronaldo e sua equipe de trabalho.