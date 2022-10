Flamengo joga melhor, mas decisão da taça fica para o Maracanã

Por Jaeci Carvalho

O rubro-negro tem mais time, mais banco, mais técnico, mais dinheiro, mais tudo (foto: Paulo Pinto / AFP) O Flamengo mandou bola na trave, obrigou o goleiro Cássio a fazer grandes defesas, mas não conseguir superar o Corinthians, no Itaquerão, e o 0 a 0 prevaleceu, deixando a decisão da Copa do Brasil para o Maracanã, quarta-feira que vem.

O rubro-negro foi melhor, o goleiro Santos não fez uma defesa sequer, e viu seu colega, Cássio, se transformar na melhor figura em campo, fazendo, pelo menos, 4 defesas gigantescas. No Maracanã, diante de mais de 60 mil pessoas, o time carioca deverá confirmar sua supremacia e faturar o quarto título da Copa do Brasil, mas, precisará furar a retranca do Timão, que deverá jogar ainda mais fechado.

DÍVIDAS NA FIFA

O Atlético deve ao Ríver Plate, até hoje, pela contratação de Nacho Fernández. Com isso, a Fifa proíbe que o clube inscreva jogadores, até que a dívida seja paga. Isso não é novidade no futebol brasileiro, já que a maioria dos clubes contrata e não paga. Alguns ficam 5 anos com a dívida em aberto.

É sabido que o Atlético Mineiro tem a maior dívida do país e busca um investidor que queira ficar com 49% de uma SAF que ele pretende implantar. Porém, seus dirigentes acham que esse percentual valeria R$ 1 bilhão. Entre achar que vale isso e conseguir um comprador, há uma distância muito grande. A Arena MRV, orçada em R$ 450 milhões, já custa o dobro, e assim, a dívida só vai aumentando.

As vezes é preciso calçar as “sandálias da humildade” e não ser tão soberbo. Se não fossem os mecenas, o Galo não teria dinheiro nem para pagar salários ou fazer as contratações que fez, na temporada passada. Arranjar um parceiro é medida urgente, mas o pessoal da Europa anda sem grana, haja vista que o Herta Berlim corre o risco de insolvência. E olha que lá investiram 350 milhões de euros, e os investidores tomaram um prejuízo gigantesco e não têm mais como tocar o clube.

CREDORES GANHAM NA JUSTIÇA

O ex-zagueiro do Cruzeiro, Léo, ganhou na Justiça, em primeira instância, o direito de receber R$ 12 milhões que o clube lhe deve entre salários, fundo de garantia, décimo terceiro e tudo o mais.

O problema é que a SAF não se sente responsável por tais débitos e a Justiça terá que decidir o que fazer. Eu acho estranho um clube se transformar em SAF e as dívidas não serem transferidas. Se for assim, qualquer empresário quebra sua empresa, abre outra e esquece as dívidas com os credores. O futebol é mesmo um mundo a parte, onde os salários são irreais e as regras são quebradas.

E esse negócio de a SAF reservar apenas 20% da receita, para pagar dívidas, caso a Justiça assim determine, não é correto. Ninguém é obrigado a ficar na fila por anos e anos, para receber, de forma parcelada, uma “merreca” por mês.

DINHEIRO NÃO É TUDO

O Barcelona, que teve de abrir mão de Messi, por não ter dinheiro para pagar os salários dele, e nem tampouco cumprir o fair-play determinado pela La Liga. Mas, nesta temporada, pegou dinheiro emprestado e foi ao mercado para contratar. Lewandovisky foi o principal nome. Mas a coisa não vingou.

O time catalão está praticamente eliminado da primeira fase da Liga dos Campeões, pois bastará uma vitória da Inter, de Milão, sobre o Viktoria Pilsen, que não ganhou de ninguém, para avançar às oitavas-de-final, já que o Bayern de Munique, com 12 pontos, garantiu uma das vagas. Xavi Hernandez, ídolo do clube, faz um péssimo trabalho.

Ele dirigiu uma equipe do Catar e nada mais. É muito pouco para treinar um gigante como o Barcelona. Vejam que nem o dinheiro resolveu o problema do clube catalão, que desde 2015 não ganha e nem chega a uma final da Champions League.