'Papai' Ronaldo contabiliza mais três pontos e goleada. Adeus, Série B!

Cruzeiro goleia o Náutico no Independência e está com um pé na Série A (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O Cruzeiro faturou mais três pontos, ao golear o Náutico por 4 a 0, com gols de Edu, Brock, Lincoln e Jajá, chegando aos 57 pontos e abrindo 19 para o quinto colocado, faltando apenas a matemática mostrar que não há mais chances de ficar fora da Série A.





04:00 - 18/08/2022 Fonte promete notícia extraordinária para o Cruzeiro em setembro A vítima foi o Náutico, em um Independência lotado. A cada rodada, a volta à elite fica mais evidente, e, como os matemáticos dizem que até com 58 pontos uma equipe poderá subir em quarto lugar, não há mais dúvida: o Gigante voltou à Série A. E com campanha brilhante, acima da média, com 100% de aproveitamento em BH. Tenho dó dos adversários. A torcida está em êxtase, e o Fenômeno, planejando o ano de 2023, pois ele sabe que reforços serão fundamentais para o Cruzeiro não fazer feio na elite, até se estabilizar.





“Papai” Ronaldo está ansioso pelo acesso do Cruzeiro. A torcida, nem se fala, e a chance de praticamente selar essa vaga era uma grande vitória sobre o Náutico, no Independência. É sabido que o time azul deverá passar dos 70 pontos, tamanha a qualidade de sua equipe e a belíssima campanha.





O técnico Pezollano, suspenso, tinha que se contentar em ficar em um camarote no Mineirão e sofrer sozinho. Mas ele vibrou rapidamente. Depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para Oliveira fuzilar e fazer Cruzeiro 1 a 0. A vibração foi em vão, pois Brock, que participou da jogada, estava em posição de impedimento. Os árbitros brasileiros são mesmo uma piada. O lance aconteceu na cara do juiz, e ele não viu absolutamente nada!





A pressão do Cruzeiro era absurda. O gol sairia a qualquer momento. O Náutico não chegava. Edu fuzilou na trave, mas estava em posição de impedimento. Só que eu disse que o gol era questão de tempo, e foi Edu quem marcou. Ele recebeu o lançamento de Zé Eduardo, entrou no meio da zaga e anotou, de cabeça, um golaço. Ele que não marcava desde o jogo com a Ponte Preta fez as pazes com a rede: Cruzeiro 1 a 0. O Cruzeiro abria uma vantagem de 19 pontos para o Londrina, quinto colocado.





Uma campanha espetacular, de um presidente que é da bola, é do ramo, que ajeitou a casa e foi um dos maiores atacantes de todos os tempos. O Fenômeno é demais! Deu liga entre ele, torcida e jogadores. Ter como dono do seu clube alguém que conhece de futebol é outra coisa. Uma pena que Ronaldo não chegou antes, pois, se isso tivesse acontecido, o Cruzeiro não teria penado na Série B por tanto tempo. O ex-presidente, de bola, nada entendia. Com a chegada do clube-empresa, não há mais espaço para dirigentes amadores. O primeiro tempo terminou 1 a 0, um placar injusto pelo volume de jogo do Cruzeiro.





Na volta para o segundo tempo, o torcedor pedia mais gols. Além de ter condições, o Cruzeiro não poderia correr risco de tomar o empate. Bidu fazia as melhores jogadas pela esquerda, mas os atacantes não conseguiam finalizar com perfeição. Edu e Luvanor tiveram duas ótimas chances, mas, desperdiçaram. Lincoln, recém-contratado, fez sua estreia. No Flamengo, era um dos preferidos do português, Jorge Jesus. Mas perdeu o gol que seria do empate contra o Liverpool, na final do Mundial Interclubes, em 2019, e acabou negociado.





Quem marcou foi Eduardo Brock. Escanteio da esquerda, Zé Ivaldo cabeceou para o meio da área, e Brock deu um toque, também de cabeça, para fazer Cruzeiro 2 a 0. Que festa na arquibancada! A vitória estava garantida, e a Primeira Divisão é logo ali. Mas ainda havia mais. João Lucas foi flagrado pelo VAR, tocando a mão na bola. O árbitro foi chamado ao monitor e marcou a penalidade. Lincoln foi para a cobrança e fez Cruzeiro 3 a 0, goleada. E o time azul queria mais. Jajá, que acabara de entrar, recebeu na direita e bateu no ângulo, um golaço: 4 a 0.





Aqueles que torceram contra se deram mal; os que temem o maior campeão de Minas, que ponham as barbas de molho. O Gigante voltou. Oficialmente, muito provavelmente, no começo de setembro. Nosso grande Beto Guedes cantaria: “quando entrar setembro, e a boa nova andar nos campos”. Essa “boa nova” chama-se Cruzeiro Esporte Clube, o maior campeão das Gerais, um dos maiores do Brasil.