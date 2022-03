Bloqueio ameaça bilionários russos mergulhados no mundo do futebol

(foto: BEN STANSALL/AFP - 21/5/17)

Roman Abramovich, considerado um dos bilionários mais poderosos do mundo, pode ir à ruína por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Identificado como amigo e parceiro do presidente Vladimir Putin, Abramovich, dono do Chelsea, teve todos os seus bens bloqueados na Inglaterra, onde vive, inclusive seu poderoso iate, o Eclipse, e hoje é um “homem pobre”. As sanções inglesas atingiram em cheio o dono e seu clube, o Chelsea, atual campeão europeu e mundial, que não pode ter um centavo depositado em suas contas e nem sequer vender produtos do clube na loja e ingressos para seus jogos.

Viram como todo império construído de forma ilegal pode ir à ruína? Abramovich, até então intocável, em seus jatos particulares, helicópteros e iates, hoje é considerado inimigo do Ocidente. Acusado de corrupção na própria Rússia, o dono do Chelsea, como tantos outros bilionários, aportou na Inglaterra há décadas. Eu me lembro da final da Champions League em 2008, disputada em Moscou, entre Chelsea e Manchester United. O United foi campeão nas penalidades, mas o detalhe não foi a perda do Chelsea e, sim, a forma como Abramovich chegou ao estádio. Foi em seu avião para Moscou. Desceu no aeroporto, pegou um helicóptero e foi para o estádio, ficando num camarote blindado. Acabou o jogo e ele retornou para a Inglaterra do mesmo modo. As notícias dão conta de que seus inimigos na Rússia querem assassiná-lo.

Como homem poderoso e bajulado, dono do clube inglês, Roman Abramovich desfrutava de todas as regalias que o governo inglês lhe proporcionava, pois gerava recursos para o país. Agora, com a guerra, é inimigo dos ingleses, já que é um dos melhores amigos de Putin. Resta saber se, ao fim da guerra, tudo voltará ao normal para ele e para outros bilionários russos que estão com as contas bloqueadas. O problema do futebol mundial é esse. Quando os bilionários entram em ação para se tornar conhecidos e fazem negócios escusos. Vejam o caso do príncipe catariano, dono do PSG, acusado pelo Ministério Público da Suíça de levar vantagens nas compras dos direitos das Copas do Mundo de 2026 e 2030. Trilhardário, pode parar atrás das grades a qualquer momento. E Abramovich, que nem vender o Chelsea pode, pois a Justiça britânica proibiu. O que será feito dele e do seu clube?

Convocação

O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os dois últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Guilherme Arana, melhor lateral-esquerdo em atividade no Brasil, voltou a ser chamado. Tite vai aproveitar para fazer mais experiências, pois, segundo ele, a lista não está fechada. Não concordo com a convocação de Marquinhos, que não vive boa fase no PSG, mas Tite confia nele e em Thiago Silva. A volta de Arthur não é merecida, mas a de Richarlison, sim. Finalmente, ele deixou Gabriel Jesus de fora, pois há muito tempo o atacante não vive boa fase. Surgiu tanta gente boa no ataque, principalmente os jovens que disputaram a Olimpíada de Tóquio, que Jesus perdeu espaço. Resta saber como Neymar vai se comportar após a eliminação na Liga dos Campeões da Europa. Ele tinha planos de ganhar a competição e chegar voando na Copa do Catar. Estou adorando as chances que Tite tem dado para os jovens valores, que têm correspondido à altura.

Cruzeiro

Nos últimos três anos, a torcida do Cruzeiro me perguntou o que eu achava do time e se ele subiria. Fui honesto, como sempre, e disse que não, pois não tinha time, corpo e alma para tal. Já nesta temporada, acredito que sim, pois o time se refez e hoje tem estrutura, esquema de jogo e um técnico inteligente e preparado. Os jovens encaram os rivais mais fortes de igual para igual e isso foi mostrado no clássico de domingo passado. Na conversa que tive com Roberto Carlos em Madrid, fiquei ainda mais confiante, pois ele está ao lado de Ronaldo Fenômeno no projeto, garantindo que vem muita coisa boa por aí. Fique ligado, torcedor azul.