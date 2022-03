A atacante Hulk é o maestro do time do Atlético e sua atuação pode definir o resultado da partida (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







Hoje é dia de clássico entre Atlético e Cruzeiro. Uma rivalidade histórica, com jogos inesquecíveis, derrotas que custaram cargo de treinadores, vitórias que transformaram técnicos em ídolos, gols inesquecíveis, jogadas geniais. E por sabermos que Ronaldo Fenômeno estará no Mineirão, não há como não lembrar dos três gols que marcou contra o Galo, deixando o zagueiro uruguaio Kanapkis no chão. Ganhei de Ronaldo aquela camisa e a doei ao seu Cid, pai do meu amigo Alysson Magalhães. Era aniversário dele.





Não há como esquecer também os gols do artilheiro Renaldo, um carrasco do Cruzeiro, que sempre estampa em suas redes sociais, balançando o barbante azul. Renaldo tinha o cheiro do gol, mas nos jogos contra o Cruzeiro ele vestia o manto de forma diferente e jogava o que sabia e o que não sabia.





Se voltarmos mais ainda no tempo, teremos confrontos memoráveis com Reinaldo, o grande Rei, entortando a defesa azul e marcando gols no goleiro Raul, um dos grandes ídolos azuis. Era “briga de cachorro grande”. E quando Dirceu Lopes e Tostão jogavam juntos? O Mineirão tremia, balançava e a China Azul se deliciava.





Nunca tive receio de apontar um favorito, pois não embarco nessa onda de que “clássico é clássico e tudo pode acontecer”. Hoje, por exemplo, o Atlético é o favorito, pois tem mais time, mais grupo, mais estrutura e é apontado como melhor time do país, desde o ano passado, quando ganhou Copa do Brasil, Brasileiro, e, este ano, a Supercopa. O Cruzeiro está em formação, procurando o melhor esquema para a disputa da Série B. Isso não implica dizer que já ganhou. As camisas pesam muito e tem aquilo de que quando uma equipe é muito inferior, se multiplica em campo e consegue resultados inesperados.





O fator torcida também vai pesar, pois os atleticanos serão 90% do estádio, como mandantes. Nós vimos como essa fantástica torcida empurrou o Galo nos jogos do Brasileirão e Copa do Brasil, no Mineirão. Eram 60 mil vozes, a cada partida, com a certeza da vitória, tendo em Hulk o maestro da Cia. Não à toa, foi eleito o melhor jogador do Brasil na temporada passada. Mas os 10% de cruzeirenses não se darão por vencidos. Entoarão seus cânticos para empurrar o jovem time. E os dois treinadores, um argentino e outro uruguaio, vão conhecer um pouco da história desse clássico, que talvez seja o de maior rivalidade estadual. Que tenhamos um grande jogo, na paz, sem brigas de facções, e que vença o futebol.





