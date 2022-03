Sanções por causa da guerra chegam ao esporte na Rússia

Represália: jogadores da Seleção Russa, cuja participação no próximo Mundial foi vetada devido aos ataques à Ucrânia (foto: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP - 7/9/21)

O esporte russo sofre sanções, assim como economia e política, por causa da invasão à Ucrânia. Uma guerra descabida, em que o ditador sanguinário Vladimir Putin, leia-se "Hitler", quer provar seu poder ao mundo ocidental. O tiro pode sair pela culatra. Parabéns à Fifa e à Uefa pelas atitudes tomadas na última segunda-feira. A Seleção Russa foi afastada de todas as competições, inclusive da Copa do Mundo do Catar, e equipes daquele país que disputam a Europa League ou Champions League também estão eliminadas. O Comitê Olímpico Internacional (COI) também recomenda a exclusão de atletas da Rússia e Belarússia.





A Uefa foi além e rescindiu o contrato com a empresa estatal russa Gazprom, do ramo de energia, na casa dos 78 milhões de euros (R$ 455 milhões) nos próximos dois anos. O logotipo da empresa já não estará presente nos estádios a partir do dia 9, no jogo entre Real Madrid e PSG. São sanções que tentam sensibilizar o ditador russo a rever seus conceitos, acabar com a guerra e negociar a paz. A primeira tratativa não deu certo e a guerra continua. Porém, nunca será tarde para vermos representantes de Rússia e Ucrânia sentados à mesa, negociando como pessoas civilizadas, que deveriam ser.





Copas do Mundo, Olimpíada e demais competições servem para unir povos e não para afastá-los. A gente percebe a “Torre de Babel” em que se transformam esses eventos, com gente do mundo inteiro se irmanando e confraternizando. Não é possível que no Século 21 ainda tenhamos gente tão inescrupulosa, mesquinha, sanguinária e ditadora. O mundo precisa dar um basta a Putin, sob o risco de ele se tornar um novo Hitler!





Jogo da vida

O América fará nesta noite no Paraguai o jogo de sua vida, pois precisa, pelo menos, ganhar por um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades e avançar à terceira fase da Copa Libertadores. A missão não será fácil, pois o Coelho perdeu o jogo de ida no Independência, com um gol do Guaraní praticamente no último lance do jogo. O sonho de chegar pela primeira vez à principal competição Sul-Americana não pode morrer no segundo jogo. O Coelho tem de encarnar o espírito que o mobilizou na Copa do Brasil de 2020, quando foi semifinalista, com futebol de primeira linha, sob o comando de Lisca. Hoje, tenho certeza de que toda a Minas Gerais será América.





Real X PSG

Jogão na quarta-feira que vem, em Madrid, que pode definir a classificação do time francês às quartas de final da Champions League. O PSG venceu por 1 a 0 o jogo de ida e jogará pelo empate. O Real Madrid não vive seu melhor momento, mas no Santiago Bernabeu é uma potência. Treze vezes campeão da competição, sabe como poucos como chegar às próximas fases. Conversei com Roberto Carlos, ex-lateral do time merengue e da Seleção Brasileira. Ele me disse o seguinte: “Jaeci, você sabe que no Bernabeu o Real Madrid é outro time e tem uma força incrível. Acredito que vamos ganhar. Aqueles que estão dando a classificação do PSG antecipadamente poderão ser surpreendidos. Vamos conversar depois do jogo”. Eu não duvido. Roberto Carlos ganhou nada menos que quatro Champions League com o Real. Ele tem prerrogativa para falar.