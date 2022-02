Atlético Mineiro e América fazem o primeiro clássico do ano pelo falido, retrógrado e ultrapassado Campeonato Mineiro, assim como todos os estaduais, que servem apenas para demitir treinadores em começo de trabalho e machucar atletas, com gramados e estádios abaixo de qualquer crítica, público ínfimo, com raras exceções, e prejuízo financeiro. Porém, os clubes gostam de sofrer. Apoiam tais competições, assim como as federações, que só existem por causa dos estaduais. Se a Liga vingar, deveremos ter o fim dos campeonatos desse tipo e das federações. Nesse caso, a CBF cuidaria única e exclusivamente da Seleção Brasileira. É assim no mundo, menos no Brasil, que vive na contramão da história em vários aspectos.





Dia 20, teremos, na Arena Pantanal, Mato Grosso, Atlético Mineiro x Flamengo, pela Supercopa. O regulamento diz que o campeão brasileiro, o Galo, joga com o campeão da Copa do Brasil, também o Galo. O Flamengo, apenas vice brasileiro, entrou sem ser convidado. O troféu deveria ter sido entregue na sede do clube mineiro, mas os dirigentes, sempre incompetentes, assinaram o regulamento, permitindo que em caso de o campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro ser o mesmo time, ele teria de disputar com o vice brasileiro, e aí o ventilador apenas espalhou a m....

Atlético e América vão se enfrentar mais uma vez pelo Campeonato Mineiro, num duelo por uma competição falida (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)

Em 1987, na Copa União, ocorreu o mesmo. O Galo ganhou os dois turnos e puxou para a decisão o Flamengo, que havia sido o segundo. Resultado: o Flamengo eliminou o Galo, de Telê, passou pelo Inter e sagrou-se campeão brasileiro. Por que não fazem como na Espanha? Peguem o campeão e o vice do Brasileiro e o campeão e vice da Copa do Brasil. Aí, teríamos um quadrangular, vendido para uma determinada praça ou até país, para que os clubes faturem. A Supercopa da Espanha foi disputada no mundo árabe, em Riad. Custa copiar o que dá certo lá fora?





E para desclassificar ainda mais os dirigentes, eles ficam batendo boca via imprensa. O do Atlético chamou o vice do Flamengo de “bobo da corte”. Dunshee de Abranches disse que o Flamengo “não vive de mesada”, numa alusão de que o Galo vive dos mecenas. Discussão boba, que não os leva a lugar algum. A gente não vê dirigentes discutindo na Europa. Eles trabalham unidos, visando sempre ao melhor para seus clubes, principalmente na questão financeira. O ódio dos atleticanos com o Flamengo é coisa patológica. Em vez de brigar, façam o que fizeram no ano passado: ganhem taças e se aproximem das conquistas do rubro-negro. E os dirigentes do Flamengo precisam entender que não são os donos do futebol brasileiro. Respeitem para ser respeitados. Continuem trabalhando para não ficar só no “cheirinho”, como ficaram ano passado e não ganharam absolutamente nada. É ridículo ver dois dirigentes batendo boca via imprensa ou rede social.





Temos mais uma temporada em que Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras despontam como prováveis campeões. Correndo por fora, apenas Corinthians e Fluminense. Tá aí mais uma chance de o Galo faturar canecos, rechear sua galeria e deixar sua Massa feliz. Na minha visão, a grandeza de um clube é constatada por sua torcida e pelas taças conquistadas. O Galo, segundo seus mecenas, entrou nessa reta para não sair mais. Rubens Menin, o grande patrocinador do clube, disse que o modelo a ser copiado é o do Flamengo. É ele quem manda no clube alvinegro, tem visão empresarial, pois é um dos poucos bilionários do Brasil.





E para fechar, Supercopa e nada é a mesma coisa. O Flamengo ganhou as duas edições, desde que a competição foi recriada. Claro que os jogadores e técnicos irão comemorar, mas garanto que os torcedores não irão lotar a Praça Sete em caso de conquista alvinegra. Ao contrário dos dirigentes, eles sabem muito bem o que vale mesmo: Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes. O resto, como diz meu amigo e grande companheiro de jornadas pelo mundo Chico Maia, “é perfumaria”.