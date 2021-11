Cruzeiro: Tríplice coroa da B é uma vergonha sem tamanho

Uma torcida fiel, sofrendo com o rebaixamento (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)









É uma vergonha saber que o Botafogo, campeão da Série B . Coritiba e Goiás também estão de volta à elite. Falta definir o último classificado. Enquanto isso, o Cruzeiro continua seu calvário de 3 anos na Série B . Como dizem os atleticanos: “já pode pedir música no Fantástico, ou campeão da Tríplice Coroa da Série B”, brincadeiras saudáveis assim estão valendo.É uma vergonha saber que o planejamento do clube nos últimos dois anos foi abaixo da crítica, com uma diretoria completamente amadora, que de bola nada entende. Claro que o torcedor tem que dar um desconto para quem, pelo menos, “pegou o chifre do touro pela unha”, já que ninguém se habilitou a encarar a situação. Porém, assumiram sem perspectiva de volta à Série A.









E com a manutenção de América, Fortaleza, Ceará, Cuiabá, e, possivelmente, Atlético-GO e Juventude, além do acesso de Botafogo, Coritiba, Goiás, e CRB ou CSA, vai continuar dando chances a quem se preparar melhor, entre os grandes, de ganhar a competição.



Eu já disse que o que torna um time campeão é o fato de não perder pontos para esses times citados, que, com certeza, não são candidatos ao título. Vão figurar na competição, como fazem todos os anos, brigando para manter-se nela. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, São Paulo, Santos, Fluminense, Palmeiras, Athletico e Red Bull Bragantino, os dois últimos pelo fato de estarem se tornando grandes, são os que têm condições de ganhar o caneco. E, fazendo uma peneira mais rigorosa, ficamos com Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro. Podem anotar que daí sairá o campeão de 2022.









Ou seja: a Série B não será moleza. Como a Portanto, será vergonhoso em 2022 vermos o Cruzeiro em mais uma série B , com o agravante de ter o Vasco, que não conseguiu subir, o Grêmio, que está prestes a cair, além de Chapecoense, já rebaixada, Sport, praticamente rebaixado, Bahia e Juventude correndo sérios riscos.Ou seja: a Série B não será moleza. Como a promessa do CEO da XP Investimentos é de que o Cruzeiro vai se transformar em empresa, e terá aporte forte para contratar jogadores e pagar dívidas na Fifa e com credores, não há outra expectativa que não seja a volta do grande campeão à elite.





Segundo o projeto Clube-empresa, o atual presidente vira uma rainha da Inglaterra , mandando apenas no clube social. O futebol será tocado pela empresa que comprará o clube, e pelo CEO contratado para gerir o projeto. Uma pena que Rodrigo Caetano esteja empregado, pois é, disparado, o melhor executivo do nosso futebol. Sério, ético, correto e competente. Não faz conchavo, nem rachadinha com empresários, privilegia sempre o clube. Nunca vimos ninguém acusá-lo de nada imoral ou ilegal. Ao contrário de alguns no mercado, queimados por jogadores, dirigentes, clubes e torcedores, gente de caráter duvidoso. Ainda há gente boa no mercado. Paulo Bracks, ex-América, atualmente no Internacional, é outro executivo sério e correto. O Cruzeiro tem que pensar em profissionais assim. A volta ao passado pode ser um caminho ruim.