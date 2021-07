Hulk marca dois gols, Galo goleia e encosta no Palmeiras

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) desequilíbrio foi o atacante Hulk, que vive grande fase. Agora o galo vira a chave e se concentra na Copa do Brasil, pois na quarta-feira tem o mesmo Bahia, pelas oitavas-de-final da competição, no Mineirão. O jogo de volta será em Salvador, dia 4. O 'incrível' Hulk foi o nome do jogo contra o Bahia, no Mineirão, marcando dois gols na vitória de 3 a 0 (o outro foi de Nathan), mantendo o Atlético pertinho do líder, Palmeiras. Mesmo tendo sido um péssimo jogo, não há como negar que o ponto defoi o atacante Hulk, que vive grande fase. Agora o galo vira a chave e se concentra na Copa do Brasil, pois na quarta-feira tem o mesmo Bahia, pelas oitavas-de-final da competição, no Mineirão. Ode volta será em Salvador, dia 4.





começou pelo Campeonato Brasileiro, num jogo muito ruim. Overdose porquê as duas equipes vão se enfrentar também pela Copa do Brasil, quarta-feira, também no Mineirão, e dia 4, em Salvador. Mas o Atlético, que luta em 3 frentes, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, não queria perder contato com o líder, Palmeiras, por isso, uma vitória na partida desse domingo era fundamental. Vale lembrar que o Galo perdeu muitos pontos para equipes da parte debaixo da tabela, ano passado, e isso comprometeu uma possível conquista. Porém, o que nós vimos foi um jogo sofrível, marcado por muitas faltas e pouca criatividade. A overdose de Atlético e Bahia





O Bahia não fugia de sua característica de jogar atrás, apostando em uma bola. Fechado na defesa, dava conta de segurar o inoperante ataque atleticano. Nacho Fernández, muito bem marcado, pouco criava. Hulk também tinha sempre dois no seu encalço. Sem jogadas pelas extremas, o time mineiro não tinha a profundidade necessária para romper um bloqueio. A melhor chance aconteceu em cobrança de Nacho, da entrada da área, que o goleiro Matheus espalmou e a bola explodiu no travessão. Foi apenas isso.





O Bahia ameaçou algumas vezes e teve uma série e escanteios aos seu favor. Dava sufoco quando contra-atacava pela direita, em cima de Dodô, mas com pouca objetividade. O artilheiro Gilberto não conseguia receber a bola, pois era bem vigiado. Rossi era o homem mais perigoso e Rodriguinho, quem tentava criar algo. Everson, a rigor, não fez uma grande defesa sequer. O 0 a 0 na primeira etapa, traduziu exatamente o que foi a partida. Um jogo fraco, de péssimo nível, sem a menor inspiração.





Cuca voltou com Sasha e Tchê Tchê. Hulk caiu pela direita. Sasha funcionaria como centroavante. O problema do Atlético é que os laterais não cruzam, eles se livram da bola. Por isso, ela nunca chega a contento para os atacantes. O Bahia não fugia de sua postura de contra-atacar e explorar um erro do Galo. Hulk tabelou com Sasha, recebeu na área e tocou no cantinho, fazendo Galo 1 a 0. O Bahia teve que se arriscar um pouco mais. Com isso, deixaria espaços para os contra-ataques do alvinegro.





Falta perigosa para o Bahia. Rossi bateu muito mal, para fora. Cuca tirou Dodô e pôs Réver. Agora o Galo atuava com 3 zagueiros, para ter mais consistência defensiva. Alonso faria o papel do lateral-esquerdo. Matheus Galdezani chutou forte de fora da área. Everson defendeu, na ponta dos dedos e pôs à córner. O jogo continuava muito ruim. Não me venham com a desculpa do horário, pois se ele é ruim, é para as duas equipes.





Hulk roubou uma bola no meio-campo, avançou, entrou na área e sofreu pênalti do goleiro Matheus. Hulk bateu e fez seu segundo gol no jogo. Galo 2 a 0. E para fechar a conta, Nathan pegou rebote de um escanteio e fez 3 a 0. Com certeza os torcedores alvinegros vão me perguntar se ainda penso que o melhor é rescindir com Hulk? Claro que não. Quando falei sobre isso, o atacante estava em péssima fase, com 11 jogos e nenhum gol, e havia brigado com Cuca. O momento é outro, completamente diferente, e, Hulk tem sido o melhor jogador alvinegro, um dos melhores da temporada. Vale lembrar que são os mesmos torcedores que renegaram e pediram a demissão de Cuca, que vem fazendo um excelente trabalho.





OLIMPÍADA





Os Associados Minas, Jornal Estado de Minas, Superesportes, Uai, e demais produtos do nosso grupo, estão muito bem representados no Japão, na Olimpíada de Tóquio, com a cobertura exclusiva do repórter João Vitor Marques, nosso enviado especial ao outro lado do mundo. Talentoso e brilhante, o jovem repórter busca também fazer matéria de periferia, mostrando o outro lado de um Japão que nosso povo não conhece. Até mesmo o nosso tradicional pão de queijo, ele já encontrou por lá. Capricha, garoto, e brilhe ainda mais nessa sua primeira Olimpíada. Os Associados Minas, como sempre, não perdem o trem da história, e estão presentes nos grandes eventos esportivos.