Galo joga mal, mas vence e continua na briga pela taça

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press) O Galo não fez uma boa partida, longe disso, mas, conseguiu o objetivo de faturar os 3 pontos e se manter na briga pelo título brasileiro. 2 a 0 em cima do Coritiba, gols, de Hyoran e Sasha. Porém, para quem treinou durante 10 dias, é um futebol muito pobre, sem imaginação, sem qualidade. Esbarrou na retranca de um dos piores times da competição e teve dificuldades.

O Atlético começou em cima. Só a vitória interessava, para, depois, secar o Flamengo e o São Paulo, que jogariam mais tarde. Houve uma falta na entrada da área. Hyoran bateu no travessão, quase abrindo o placar. O Coritiba tinha uma única proposta: jogar na retranca, para perder de pouco, e arriscar uma bola. O Galo teve 4 escanteios seguidos. Num deles, houve um rebote, Vargas cabeceou o Wilson espalmou. Que defesa! Zaracho, contratado a peso de ouro, até aqui não disse ao que veio, e, com 13 minutos, saiu machucado. Cabelo tingido de louro.

Wilson pegou fácil. O meio-campo do Galo não cria. É só cruzamento na área ou cobranças de escanteios. Giovanni Augusto fez boa jogada, cruzou e Galdezani chutou por cima do gol. Neílton limpou todo mundo, tocou para Galdezani que chutou para Everson defender. Neilton bate córner e quase faz gol olímpico. O Galo não tinha imaginação. Era um time bem comum, enfrentando um adversário desesperado, muito fraco. Quando o Coritiba chegava, era um desespero na fraca zaga do Galo. Giovanni Augusto recebeu, limpou e chutou forte.

A bola passou raspando a trave. O time atleticano era horrível, com futebol pobre. Sampaoli treinou a equipe durante 10 dias, desde a derrota para o São Paulo, para apresentar esse futebol medíocre? Se juntar Caleb, Hyoran e Nathan, não dá para tirar um bom jogador. Os três são bem limitados. Keno tentou lá de longe. Wilson espalmou a escanteio. Os adversários perceberam que basta por um homem na sobra e Keno não consegue seus dribles e jogadas.

Dessa forma, o Atlético não tinha como criar absolutamente nada. Com uma cabeçada de Vargas, que foi nas mãos de Wilson, o árbitro terminou o primeiro tempo.

O Galo voltou para o segundo tempo sem alteração. Ou seja: o técnico estava satisfeito com a mediocridade. O panorama não mudou. Cruzamentos na área, sem a menor competência. Os jogadores se livravam da bola. Keno e Júnior Alonso discutiram feio. Num cruzamento da esquerda, Rodolfo subiu e cabeceou para fora, com muito perigo. O Atlético se expunha muito, com uma defesa insegura. Sampaoli resolveu mexer. Pôs Allan Franco e tirou Caleb.

Esse treinador é mesmo inseguro. Franco é titular num jogo, reserva no outro. Caleb é titular, de repente sai. Marrony nunca é titular. Enfim, é instável demais. Gente, o Galo gastou R$ 200 milhões em contratações de jogadores medianos! A zaga do Coritiba era soberana pelo alto. Aos 20 minutos, Hyoran recebeu na área, ajeitou, escolheu o canto e pôs no ângulo, tirando o time do sufoco. 1 a 0. Robson recebeu na área, livre, e chutou forte. Everson salvou o Galo à córner.

Sasha e Ígor Rabelo entraram. Sasha recebeu na área e chutou para fazer 2 a 0, matando qualquer chance de o Coritiba reagir. O Galo faturou 3 pontos, foi o mais importante. Porém, jogou muito mal, sem dar confiança ao seu torcedor. Continua no páreo pela taça, mas, o futebol está aquém do desejado. O Galo voltará a campo dia 11, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Mas um adversário que briga no pelotão debaixo da tabela. Será que em 16 dias de descanso e treinamento, Sampaoli vai conseguir melhorar o pobre futebol do Galo? Só o tempo dirá!