Com Sérgio Coelho, Galo vai em busca das taças e conquistas

(foto: Divulgação/Atlético)

Não há a menor dúvida de que o maior e mais vencedor da história do Atlético é Alexandre Kalil, que devolveu ao torcedor o gosto de comemorar taças. Sim, antes dele, o Galo viveu momentos terríveis, sem perspectiva, sem rumo, sem direção. Depois dele veio Daniel Nepomuceno, o idealizador do sonho do estádio, que foi vice-campeão brasileiro, contratando grande jogadores como Lucas Pratto, pensando grande. Agora, chegou o momento de Sérgio Coelho, um cara altamente positivo, do bem, e excepcional gestor. Não à toa, é um cara rico, conduzindo suas empresas com maestria.





Conheço Sérgio Coelho, desde que cheguei em BH. Um cara reto, sempre positivo, atleticano roxo. Ele esteve no Galo por duas vezes, como vice-presidente, e aprendeu muito. Vai usar essa experiência para gerir o clube com mão de ferro. A auditoria, que ele pede ao presidente do conselho, doutor Castellar Guimarães, outro craque, vai começar junto com sua gestão. Por aí a gente já percebe a competência e lisura do novo presidente. Ele terá uma equipe forte, ao seu lado, e o homem-forte do futebol será Renato Salvador. Renato é outro velho amigo, da família que comanda o Mater Dei, tendo no patriarca, doutor José Salvador, outro grande atleticano, o pilar da família.





Renato não quer ser diretor de futebol remunerado. Isso não passa pela sua cabeça. Quer ajudar, como grande atleticano que é. E, pra quem não sabe, tem feito muito. Foi ele o principal responsável pela contratação de Jorge Sampaoli. Graças a ele, o Atlético vive dias felizes e uma vaga na Libertadores será garantida. Se o título vier, no que não acredito, será lucro.





A ideia do novo presidente é contratar um gerente de futebol que seja o elo entre jogadores, comissão técnica, e Renato Salvador. O gerente estará subordinado a Renato. Outra coisa importante, e que ele me disse, quando falamos por telefone, é que vai contratar dois jogadores de nível, que possam ser recepcionados pela torcida no aeroporto.





O gerente de marketing, Leandro Figueiredo será mantido, mas algumas cabeças vão rolar, como já antecipei no meu Blog, no Superesportes, e aqui neste espaço. Não é caça às bruxas, mas sim uma gestão feita com gente que ele confie. Já critiquei o presidente, quando ele foi vice-presidente do clube. Ele entendeu que nossa amizade continuava forte e que a crítica era ao ocupante do cargo. Poucos entendem isso. Faz parte do jogo. E vou continuar a criticar e elogiar, no mesmo tom. Mas, é claro, confio em Sérgio Coelho e acredito que ele fará um trabalho exemplar.





O Atlético quer voltar a comemorar taças, como na era Kalil, e a torcida tem a esperança de que isso possa acontecer à partir de 2021. Foram sofríveis os últimos tempos, sem taças, sem títulos, sem nada.





No conselho deliberativo há um grande presidente, doutor Castellar Guimarães, um craque no que faz, outro atleticano roxo, estará em sintonia com o novo presidente. Aliás, ele já programou uma visita de Sérgio Coelho a CBF, para que ele conheça o presidente, Rogério Caboclo. Quem está articulando tudo é o doutor Castellar Neto, vice-presidente da CBF e membro da Fifa, outra camisa 10, competente ao extremo. Vejam que a coisa se encaminha bem.





O Atlético está pacificado. Rubens Menin e Ricardo Guimarães escolheram Sérgio Coelho por entenderem que ele fará bem ao Atlético e é o cara certo para levar o clube às grandes conquistas. Não hesitaram em escolher o nome dele há meses. Cozinharam em “banho maria” e o apresentaram na hora certa. Coelho agradece e diz que será leal e grato, como é sua característica. Sei que lealdade e gratidão são palavras em desuso, atualmente, mas, ainda há quem respeita essa regra. Ninguém confia em quem trai. Tenho um amigo que diz que “o traidor de hoje será o traído de amanhã”. É verdade.





Que o novo presidente governe com lisura, maestria e competência. É isso que o atleticano quer. Sérgio Coelho está alinhado com seus pares, e quer reconduzir o Atlético aos seus melhores dias. Não será missão fácil, mas é preciso dedicação, transparência e qualidade na hora de contratar. Sampaoli é o técnico em quem ele confia, e pretende mantê-lo em toda a sua gestão. Sabemos que o futebol brasileiro vive de imediatismo, mas Coelho não quer ficar trocando treinador, caso não consiga taças em seu primeiro ano de gestão. Vai apostar num trabalho a médio prazo e em resultados no mesmo período. Com o Atlético enxuto, com ele na presidência e Renato Salvador como homem forte do futebol, não tem dúvida de que o projeto será vencedor.





O apoio dos conselheiros, mesmo e tempos de COVID, mostrou uma grande aceitação ao nome dele. Outra coisa é que Sampaoli, como empregado do clube, será subordinado a ele e a Renato Salvador, que será o homem-forte do futebol. Ele não precisará tomar vinhos com o treinador, mas vai fazer questão de ouvi-lo e de que ele o ouça. O fato de Sampaoli ganhar uma boa fortuna, por mês, mão implica dizer que ele é um funcionário melhor que os outros. Ele terá de dar explicações ao presidente, sempre que isso for necessário. E, Sérgio Coelho, vai fazer isso olhando nos olhos do treinador. Meu amigo, Sérgio Coelho, só posso te desejar muito boa sorte nessa nova jornada, e que você consiga grandes conquistas para esses 8 milhões de atleticanos. É só isso que eles pedem: taças!





Aniversário de BH





Belo Horizonte completa 123 anos. Uma cidade espetacular, que tão bem me acolheu, onde construí minha família, com minha mulher e meus filhos nascidos aqui. Amo essa cidade, que estará no meu coração para sempre. Com diriam os Menoti: "é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há, lugar melhor que BH". Vida longa minha cidade do coração!