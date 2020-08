Decisão da Champions terá duelo Lewandowski x Neymar. O polonês leva vantagem

Lewandowski e Neymar também brigam pelo título de melhor do mundo na temporada (foto: FRANCK FIFE e DAVI RAMOS/AFP)

Quando um adversário é inferior, ele precisa fazer os gols que aparecem. Foi assim com o Lyon, no jogo de hoje. Teve três grandes oportunidades, na cara de Neuer. Na primeira delas, com o holandês Depay. Ele chutou raspando a trave. Neuer fechou o ângulo e impediu o gol do time francês. Na segunda, Depay passou por Boateng e cruzou, mas Ekambi não alcançou a bola. Na terceira, Ekambi ganhou dividida com Davies, limpou a jogada e chutou na trave. Três gols perdidos, sem que o Bayern ameaçasse. Era demais. E a velha máxima do futebol, de que “quem não faz, leva”, se confirmou. Bola lançada na direita para Gnabry. Ele vai levando para a entrada da área, em velocidade, e solta um canudo, de pé esquerdo, no ângulo. Golaço, e a supremacia do Bayern começa a se confirmar. A partir daí, quem passou a perder gols foi o time alemão, com Müller, Davies e Lewandowski.



Mas a noite lá em Lisboa parecia ser de Gnabry. Perisic recebeu dentro da área e cruzou. Lewandowski se atrapalhou com a bola, o goleiro Lopes cortou, mas Gnabry aproveitou o rebote e fez 2 a 0. E no último lance de perigo do primeiro tempo, Gnabry cruzou e Lewandowski chegou atrasado, perdendo diante do goleiro francês, já batido. Nem de longe o Bayern fazia aquela partida magistral que fez contra o Barcelona. Porém, o Lyon estava arrumadinho, marcando bem e explorando os contra-ataques. Ele sabia que jogar aberto contra o time alemão significa levar uma sacola de gols. O Bayern é uma máquina, mas não existe time imbatível. Com certeza, Neymar, Mbappé e companhia estavam assistindo a partida, para explorar, no domingo, os defeitos do time alemão. Porém, ainda havia o segundo tempo contra o Lyon.

Lewandowski

O Lyon tinha de buscar, pelo menos, o empate para levar a decisão para a prorrogação. O Bayern iria administrar o tempo e poupar seus principais jogadores para a finalíssima de domingo. Mas o Lyon precisava de gols e Ekambi, diante de Neuer, chutou em cima do goleiro alemão, perdendo mais uma grande chance. O camaronês sabia que as chances perdidas iriam significar eliminação. Dembélé entrou. Ele foi um dos heróis na vitória sobre o City. O Bayern foi fazendo alterações, mas faltava o gol de Lewandowski, artilheiro da Liga. E ele marcou, no fim, de cabeça, fazendo Bayern 3 a 0, completando seu décimo quinto gol na competição. Artilheiro máximo, que já tem 56 gols em 46 jogos. Um baita atacante, que deverá ser eleito o melhor jogador do mundo, pela belíssima temporada. Os brasileiros estão forçando barra para Neymar. Porém, ele jogou apenas 26 partidas e não seria justo ter a premiação. Neymar melhorou muito, pode até ser campão no domingo, mas vejo Mbappé acima dele, assim como o próprio polonês, Robert Lewandoviski. Domingo, teremos um grande jogo. O Bayern está invicto na Champions League e espera confirmar sua supremacia, com a sexta taça para a sua coleção. Porém, terá que superar um adversário que vai dar a vida pela conquista. Façam suas apostas.