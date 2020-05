Prejuízo anunciado no Atlético

(foto: O ex-diretor de futebol do Atlético, Rui Costa)

O senhor Rui Costa, que tanto critiquei desde que chegou ao Atlético, por conhecer seu péssimo passado no Grêmio, deu um prejuízo aos cofres do clube com contratações esdrúxulas e fora de propósito. Eu disse que era um erro entregar o futebol a um cara que ficou 8 anos no Grêmio e nada ganhou. Bastou ele sair, para Renato, que assumiu o comando técnico, ajeitar a casa e ganhar. A torcida do Atlético quer saber se o tal Rui Costa vai pagar o prejuízo dado ao clube? E ouvir o Ricardo Oliveira, de 40 anos, dizer que ficou surpreso por não fazer parte dos planos de Sampaoli é mesmo cômico. Um centroavante que ganha uma fortuna e não faz gols. Um ex-jogador em atividade. Precisou chegar um técnico de visão para perceber que Oliveira não tem mais condições de vestir a camisa de um grande time. Eu disse, em colunas nos anos anteriores, que era preciso aposentá-lo para que não caísse no ridículo, como caiu agora. Foi um grande artilheiro. Seu tempo passou. Assim como Rui Costa, Alexandre Gallo também deu prejuízo ao clube, com contratações abaixo da crítica. Por isso, sou contra a figura do diretor de futebol. Caras que ganham fortunas e contratam para agradar empresários, alguns, segundo denúncias, dividindo com eles, comissões pelos negócios.



Chiellini detona Felipe Melo

“200 milhões de trouxas, explorados por seis bancos”

O zagueiro italianochamou, seu ex-companheiro de clube na Juventus, de “maçã podre”. Sobrou também paraConcordo com ele em gênero, número e grau. Felipe Melo é aquele jogador covarde, que vive agredindo companheiros nos gramados. Que pisou na perna do holandês Robben e eliminou o Brasil da, quando foi expulso em jogo que dominávamos. Vejam em quantas polêmicas Felipe Melo já se envolveu. Na própria Copa de 2010, perguntado sobre o capitão do tri,, disse que “não sabia quem era”. Um cara desses não merece o respeito de ninguém, muito menos o meu. E ainda tem idiota que, para puxar o saco, defende esse jogador publicamente. Chiellini tem uma carreira limpa, reta e vencedora. Entre ele e Felipe Melo, fico com o italiano, de olhos fechados.

O ministro da economia, Paulo Guedes, em live com alguns donos de bancos, declarou: “Seis bancos têm um lucro absurdo no Brasil, explorando 200 milhões de brasileiros, trouxas”. Então, por que como homem-forte da economia no país ele não acaba com isso? Tem banco faturando, de lucro líquido, cerca de R$ 25 bilhões por ano, um crime contra a população brasileira. E isso acontece em todos os governos, direita, esquerda, centro, em todas as siglas que estejam no poder. Uma vergonha, admitida publicamente pelo ministro. Mas isso acontece também porque somos um povo sem fibra, que não luta por seus direitos. Aceitamos tudo passivamente, como se fôssemos gados indo para o matadouro. Por que não nos organizamos, dentro da lei, e damos um basta aos bancos? Vamos conversar com nossas empresas para que façam os pagamentos diretamente pra gente, sem passar pelos bancos. Não dá mais para suportar esse tipo de crime. Sim, em lugar nenhum do mundo os bancos têm esse lucro absurdo. Se fôssemos um país sério, que realmente defende o povo, isso não aconteceria. Não entendo patavinas de economia, mas sei muito bem o que esses bancos brasileiros fazem conosco. E olha que na live com o Paulo Guedes estavam o dono do Itaú e os que mandam na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Depois, Guedes tentou consertar o que falou, mas já era tarde. Ministro, diz o velho ditado que “quem diz a verdade não merece castigo”. O senhor disse a mais pura verdade, e deveria tomar uma atitude para acabar com essa vergonha.



Tem que haver um basta nisso. Qual o interesse dos governos em deixar os bancos ganharem tanto, explorando nosso lombo? Será que eles ganham vantagem com isso? Acho engraçado, para uma passeata gay, na Avenida Paulista, mobilizam-se 2 milhões de pessoas. Não tenho nada contra os gays, mas a luta contra os bancos é mais importante do que qualquer movimento social por inclusão. Por que não vamos para as ruas, com 10% da população brasileira, explorada pelos banqueiros, para mostrarmos nossa força, de forma organizada e ordeira? Se os bancos não aceitarem reduzir seus lucros, que tentem se instalar em outro país. Não, eles não querem. Essa safadeza só é permitida no Brasil. Gente, quando acabar essa pandemia cruel e letal do coronavírus, os brasileiros deveriam se mobilizar e começar a lutar em causa própria. Chega de exploração, de pão e circo. Ou os banqueiros se enquadram às regras mundiais, onde os bancos têm lucros dentro da realidade de cada economia, ou vamos retirar nossas contas deles. Prefiro a volta do escambo, da troca, do que ficar pagando juros absurdos e extorsivos a esses canalhas. Chega, basta! O povo brasileiro não aguenta mais!