Alguns jogadores de futebol devem se achar imunes ao novo coronavírus

Atleticanos Cazares e Otero foram flagrados participando de uma pelada durante a quarentena (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 11/1/18)







Cazares e Otero jogaram uma pelada, furando a quarentena, pondo-se em risco de contrair o novo coronavírus e ameaçando outras pessoas de se contaminarem. Jogador de futebol é assim. Eles acham que podem tudo. Esquecem que são ídolos de muita gente e que deveriam dar o bom exemplo. Mas exigir bom exemplo de Cazares é mesmo pedir demais. Ele já esteve envolvido em outras situações constrangedoras. Se tivesse sido punido no bolso, com multa real, garanto que não faria mais. Porém, os dirigentes brasileiros, com suas manias paternalistas, sempre perdoam, e as multas anunciadas são para “inglês ver”.





Talvez seja Cazares o único 10 de verdade no país, e com muito talento e qualidade. Porém, quando o jogador não quer, não adianta. É igual aquela mula que empaca e você não consegue removê-la do lugar. É o caso do equatoriano, que joga fora toda a habilidade que tem com jogos inúteis e atitudes desrespeitosas com seus companheiros e sua torcida.





Num momento de pandemia grave, em que centenas de milhares de pessoas estão morrendo, ele e Otero resolveram se divertir. Que vergonha! E isso não acontece só no futebol. O tenista Djokovic resolveu quebrar a quarentena, treinando numa quadra. Logo o sérvio, que, na infância, deve ter vivido dias terríveis na guerra da antiga Iugoslávia, que se dissolveu em sete novas repúblicas. Ele deve entender bem que a pandemia é uma guerra contra um inimigo invisível. Ele também deveria ser exemplo para os jovens, que o admiram por seu talento e qualidade, um dos grandes nomes do tênis de todos os tempos. Porém, resolveu quebrar a quarentena, mostrando péssimo comportamento.





Na Espanha, os três grandes clubes começam a receber seus atletas para testes da COVID-19. Vejam vocês: depois da Itália, na Europa, a Espanha foi o país que sofreu mais com a pandemia, mas as autoridades insistem em reabrir o futebol. Chegaram a sugerir o Barça campeão (tem um ponto a mais que o Real Madrid), mas a briga seria gigante.





O goleiro belga Courtois, do Real, gritou que seria uma injustiça encerrarem a competição e dar a taça ao rival. Para essa gente, um troféu deve valer mais que vidas. Tudo bem que na Europa os casos de novo coronavírus chegaram com, pelo menos, três meses de antecedência do Brasil. Mas fosse eu o presidente da Real Federação Espanhola nem pensaria em reabrir o futebol agora.





A decisão da Copa do Rei não terá Real, Barça, nem Atlético de Madrid, e sim uma final basca, entre Athletic Bilbao e Real Sociedad. Os bascos lutam pela independência, querendo se separar e formar um país. O Barcelona faz parte da Catalunha, que também pertence aos países bascos. A Espanha e Madri não aceitam tal independência. O detalhe do jogo é que os dirigentes o querem com portões abertos. Vejam que ignorância! Por causa de um jogo entre Atalanta e Valencia, pela Champions League, em 19 de fevereiro, no San Siro, em Milão, milhares de pessoas foram infectadas na Itália. Será que essa gente não aprende?





Eu já disse que futebol, basquete, vôlei e outros esportes onde as pessoas se aglomeram deveriam ser reabertos por último. Não justifica arriscar vidas em prol de jogos. Aliás, cinemas, teatros e shows também têm que ser proibidos por longo tempo. Vamos pensar primeiro em eliminar o coronavírus de nossas vidas, depois, de forma gradativa, abrir a economia com responsabilidade.





Tudo dando certo e a gente vencendo esse inimigo invisível, chegará a hora de reabrir os esportes coletivos e individuais. Tem que ser com muita responsabilidade. Se conseguirem uma vacina em tempo recorde, ótimo. Mesmo assim, devemos usar máscara e associá-la ao nosso dia a dia. Vai fazer parte do nosso vestuário como uma camisa, uma calça.





É a forma mais segura de não contrairmos o vírus e de não contaminarmos ninguém. Essa doença é terrível. Mata pessoas de todas as idades e sexos. Não escolhe cor, credo ou qualquer outra situação. Pega quem estiver vulnerável e não cumprir as determinações das autoridades médicas e sanitárias, e dos gestores das cidades.





Vamos encarar com seriedade e responsabilidade, e pedir a Cazares e Otero que ponham a mão na consciência e percebam a besteira que fizeram. Não são crianças. São homens feitos, ídolos de jovens. Os bons exemplos devem ser copiados. Os maus exemplos, punidos com os rigores da lei e multa do clube aos infratores. É o mínimo que a sociedade de bem espera. Use máscara, ela salva vidas!