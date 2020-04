Se o futebol voltar em maio ou junho, muita gente vai morrer

(foto: AFP)

Alguns clubes planejam a volta ao futebol no começo de maio. A pandemia do coronavírus terá seu ápice no país, segundo os médicos e especialistas, justamente em maio e junho. Isso será um tiro no pé ou no coração das pessoas. Além de técnicos, jogadores e dirigentes, o futebol tem no seu entorno motoristas, roupeiros, massagistas, cozinheiras, faxineiras e outras atividades afins. Essas pessoas podem se contaminar, ou contaminar alguém. A CBF já disse que vai depender da autorização médica para liberar os jogos, mas os clubes, ávidos por dinheiro, não parecem se importar com vidas. Mesmo com portões fechados, é precipitada essa volta. Sobre as mortes no Brasil, o presidente disse: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?". Eu penso diferente dele. Temos que salvar vidas, evitar mortes e temos sim que nos preocupar com o próximo. "E daí?" não é coisa que um chefe de Estado deva dizer. É um descaso com a vida! Será que o povo brasileiro merece mesmo isso? Tudo o que a gente gostaria de ouvir de um líder é que ele está, sim, preocupado com o número de pessoas que está morrendo. Em Manaus, covas coletivas, com enterros dia e noite, cenas jamais imaginadas por nós. Que pena que não temos um líder de verdade, e há tempos. Fiquei indignado, assim como todas as pessoas de bem, que prezam pela vida das outras.Os clubes brasileiros já estavam quebrados e falidos antes da pandemia do coronavírus. Ela só fez vir à tona o que já sabíamos e identificávamos. Clubes pessimamente geridos, por gente que se aproveita deles, com raras exceções. Nem mesmo o Flamengo, tão organizado, vencedor e superavitário, aguentou dois meses. Foi recorrer a bancos para saldar dívidas. Pelo menos tem crédito. E os que não têm, e dependem de esmola dos outros? Muito triste viver essa situação. Esse inimigo invisível tem causado estragos na economia mundial e, principalmente, matado centenas de milhares de pessoas. Os mais ricos e poderosos sucumbiram. Tornaram-se iguais aos outros. Aqueles que pisam nas pessoas pelo poder do dinheiro vão continuar pisando, não tenho dúvidas, mas estão tão sujeitos ao vírus como qualquer um de nós. Hoje não existe Flamengo, Palmeiras ou Grêmio. Existe um monte de clubes quebrados, de pires na mão, apressando a volta do futebol para receber o dinheiro da televisão. Mesmo sem público, a grana da TV entrará nos cofres dos clubes, mesmo que isso represente mortes. Sim, voltar o futebol em maio ou junho será decretar o aumento no número de casos e mortes pela COVID-19.Os gigantes europeus, que têm donos e CEOs muito bem pagos, estão passando aperto. A maioria reduziu o salário dos jogadores, como o Barcelona, que, comandado por Messi, reduziu os salários em 70%, sem nenhuma chiadeira. No PSG, Neymar e companhia não admitem a redução. Esses caras não estão aí para nada. Só pensam neles mesmos. O PSG tá farto de Neymar. Se antes o príncipe catariano, dono do time, não queria sua saída, agora quer é vê-lo longe do clube francês. Leonardo, diretor esportivo, não suporta Neymar. E vale lembrar que Nasser Al-Khelaifi está sendo investigado por suposta corrupção com Gerome Valke, ex-secretário geral da Fifa, na compra de votos para Copas. Se bobear, será banido do futebol.

Nosso problema é mais grave. Somos um país de 5º mundo, onde o esgoto corre a céu aberto em 54% das residências, construídas às margens de córregos e nas pirambeiras. Casas essas que não resistem às chuvas, são jogadas no chão e causam mortes. É esse país, com pessoas se aglomerando, se contaminando pelo vírus, que, de forma irresponsável, que reabrir o futebol, na crise, no ápice da pandemia. Os governantes nunca se preocuparam com o povo. Somos estatísticas negativas, não seria agora que se preocuparia. "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?"

Fred, o engodo

Numa pesquisa feita pelo Superesportes sobre as piores seleções de Atlético e Cruzeiro na década, Fred faz parte das duas. Vejam, senhoras e senhores, um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, tornou-se um engodo para os dois maiores de Minas, e ainda tem uma dívida de R$ 13 milhões com o Atlético, que um dia terá que pagar. Uma pena, pois Fred sempre foi um grande artilheiro, pelo menos até 2012. A Globo vai reprisar, domingo, o jogo Brasil x Espanha na Copa das Confederações, em 2013. Jogo que iludiu Felipão e companhia, mas não a mim. Cobri quase uma dezena de Copa das Confederações mundo afora. Sei que a competição não é levada a sério por ninguém, haja vista, que na véspera de um jogo decisivo da Espanha, na África do Sul, em 2009, vi um famoso jogador do time espanhol na gandaia, tomando todas. E foi o que eles fizeram no Brasil. Enquanto a Seleção de Felipão levou a sério, os espanhóis tomaram caipirinha e paqueraram as mulheres brasileiras. O resultado veio no ano seguinte. Alemanha 7 x 1 Brasil, no maior vexame da nossa Seleção e do esporte mundial. Não perderei meu tempo em rever esse jogo. Gosto de ver jogos que valeram mesmo, que valeram taça, não a da Copa das Confederações, mas sim a Copa do Mundo. Se alguém quiser sugerir uma live de algum artista para domingo, na hora dessa pelada, me avisem.