O Galo sempre foi grande. Não precisa de estádio para manter grandeza!

Time com Jô, Ronaldinho e Tardelli conquistou a Libertadores da América fazendo do Independência um caldeirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/19/3/14)

"O Atlético será um dos grandes clubes quando tiver seu estádio", diz um "pato novo". Ora, que constatação! O Atlético já é um gigante, há décadas e merece o respeito de todos nós. Ter estádio próprio é um grande avanço, mas não significa títulos. O Vasco tem seu próprio estádio há tempos e vive uma das piores crises de sua história. O Engenhão virou o estádio do Botafogo e nem por isso o alvinegro carioca é campeoníssimo, atualmente. O que faz um clube ganhar títulos é time estruturado, bom e com dirigentes visionários. Quando o eterno e mais vencedor presidente do Atlético, Alexandre Kalil, montou um time com Ronaldinho, Bernard, Jô e Tardelli, o Galo praticamente não tinha estádio, e ele transformou o Independência num caldeirão. Quem ganha taças é time bom, bem gerido e bem comandado. O Flamengo ganhou tudo ano passado e fez do Maracanã, seu estádio. Mas só ganhou tudo porque tem time e técnico capazes, e um presidente visionário. Não adianta ter estádio, se a mentalidade de quem comanda não é a ideal. O problema do futebol de hoje é que há gente que pula de galho em galho, em busca de ganhar dinheiro, alguns, cometendo atos escusos. O Atlético, com estádio ou não, sempre será um gigante, mas, para ganhar títulos, precisa ter time e não apenas estádio.





O Cruzeiro continua em busca de soluções para voltar à elite do nosso futebol. Se as coisas estavam complicadas, antes do novo coronavírus, agora então, pioraram. Não há dinheiro nem para quitar as dívidas assumidas na Fifa, imaginem para fazer contratações. Infelizmente, para o torcedor azul, ele vai disputar a Segundona no nível ruim dos concorrentes, e o acesso a Série A não será tão fácil como foi para outros times. Para ser um dos 4 times a subir, o Cruzeiro precisa ter um time de Série A na Série B, e isso não vai acontecer. Contratou um técnico de Série B, que sabe fazer um time subir, mas os jogadores têm que ser de nível A. Essa indefinição com relação à eleição tem atrapalhado ainda mais o Cruzeiro. Se Sérgio Rodrigues quer ser presidente, e é um excelente candidato, porque os conselheiros não o apoiam e o elegem por aclamação? Seria a melhor forma de fazer o clube avançar em seu propósito de voltar à elite no ano do seu centenário. Sinceramente, tenho minhas dúvidas se o time azul vai voltar. Com essa mentalidade e esse time, acho difícil.





O América deveria ser proclamado campeão mineiro de 2020. É o melhor time da competição, tem a maior pontuação, e fez jogos de alto nível, superando seus rivais, Atlético e Cruzeiro. O título mineiro para os dois maiores de Minas, nada significa. Para o América, sim, é um grande título. O problema é que a atual gestão do Galo, nem Campeonato Mineiro ganhou, e, sendo assim, aposta as fichas na conquista da taça e não vai abrir mão para ninguém. Caso saia do clube em dezembro, a diretoria passará em branco, sem nenhuma taça conquistada. Quanto ao Cruzeiro, acho que não se importaria, pois a preocupação maior é tentar voltar à elite. Esse é o único objetivo do time azul para 2020.





Salvar os clubes?

Os clubes estão negociando com bancos um empréstimo para “salvar” o futebol, a juros menores do que os praticados no mercado. A pergunta dos leitores é a seguinte: “por que em vez de financiar o futebol, os bancos não financiam a construção de hospitais, creches, escolas e outras coisas afins? Se tivéssemos aberto mão da Copa do Mundo e Copa das Confederações, não teríamos gasto tanto dinheiro com estádios – alguns viraram elefantes brancos – e o povo não teria sido tão roubado, haja vista as comprovações de que políticos levaram grana, superfaturando as obras. Porém, como um país com mania de grandeza, o Brasil do PT e de Lula, resolveu fazer a Copa e o resultado está aí. Com a pandemia do novo coronavírus, estamos vivendo dias terríveis, sem leitos, sem hospitais, sem respiradores. A Arena Pantanal, por exemplo, está as moscas, e lá em Manaus a coisa tá feia e grave. O dinheiro que gastaram naquela arena, com certeza teria servido para salvar vidas nesses tempos tão difíceis. Ninguém vai cobrar a conta dos políticos ladrões da época?



Respeitem a TV Globo

Os canais fechados como Sport TV, Fox, e outros estão penando com a pandemia do novo coronavírus. Se antes da pandemia, não conseguiam dar nem um ponto de audiência, agora não estão dando nem 0,33, que é a audiência da TV Aparecida. Para que o leitor tenha uma ideia, um ponto significa 70 mil pessoas assistindo. Vejam vocês a quantidade ínfima de telespectadores assistindo a esses canais no país. Se na época boa do futebol, eles não conseguem dar um ponto sequer, imaginem sem o esporte bretão. E ainda tem alguns querendo cagar regra, se achando os ban, ban, bans! Na tv aberta, queiram ou não os invejosos e manipulados, a TV Globo é uma das três maiores emissoras do mundo, com profissionais do mais alto nível. É uma irresponsabilidade jogarem o povo contra a emissora. Os jornalistas e a empresa merecem respeito. Trabalhei lá por quase 10 anos. Quem não passou pela TV Globo, dificilmente será um repórter de ponta. Posso não concordar com alguns programas, como o tal Big Brother, que considero um lixo. Porém, respeito a TV Globo, seus profissionais, e tenho muito orgulho de ter trabalhado lá.