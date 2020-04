Castellar Guimarães Filho será candidato à presidência do Galo

O nome de Castellar Guimarães Filho surge como um dos candidatos à presidência do Atlético nas eleições de dezembro. Procurador geral do município, ele tem sua história ligada ao alvinegro há décadas. Atualmente, é presidente do Conselho Deliberativo do clube e um dos nomes de maior respeito entre os atleticanos. Bati um papo com ele na sexta-feira e entendi muito bem aquilo que colocou. Num primeiro momento, acha que a eleição ainda está muito distante e que é preciso maturar a ideia. “Claro que estou envaidecido e orgulhoso de ter meu nome lembrado para a presidência do Galo. Tenho ótimo trânsito com todos no clube e sei que é um cargo cobiçado por todo grande atleticano. Porém, como dizia o governador Hélio Garcia, quando perguntado sobre eleição: 'Política e eleição só depois de 7 de setembro'. Concordo com ele”.





Castellar foi assessor da presidência na época de ouro do Galo entre 2012 e 2014, com os títulos de Libertadores, Copa do Brasil e Recopa, e conhece aquela casa como poucos. “O Atlético é muito grande, uma paixão. Por isso, merece ser tratado com carinho, amor e muito cuidado. Vamos aguardar os acontecimentos. Porém, não posso negar a alegria que estou sentindo em ter meu nome lembrado para a presidência.”





Ele se define como um otimista por natureza e diz que já vê as coisas melhorando no clube: “Sou um cara otimista, penso sempre no melhor. O Atlético já está dando mostras de que vai melhorar e crescer. Vamos apostar nisso. Como presidente do Conselho, vejo desta forma. Se formos candidatos, vamos trabalhar para um Atlético gigante, como sempre foi, com time para ganhar taças. O futebol é feito de momentos. Se hoje a coisa não está boa, tenho a certeza de que vai melhorar, pois exceto o Santos de Pelé, que era quase imbatível e se manteve no topo por anos, as equipes passam por períodos bons e ruins. Porém, repito que ainda é muito cedo para falar em eleição. Nossa preocupação, neste momento, é combater o novo coronavírus e salvar vidas. Como procurador geral do município, estou empenhado nisso, com o prefeito e demais autoridades municipais”.





Essa foi a conversa com o doutor Castellar. Um homem reto naquilo que faz, sempre honesto com suas atitudes e um dos grandes atleticanos. Não tenho dúvida de que ele vai encabeçar uma chapa com Luiz César, que foi assessor da presidência e que também é um atleticano de quatro costados. Não sei se o atual presidente alvinegro, Sérgio Sette Câmara, será candidato a reeleição, mas também é um dos grandes juristas do país, um homem honrado e um profissional dedicado. Se for candidato a reeleição, com certeza teremos uma das eleições mais disputadas dos últimos tempos.





Quem ganha com isso é o Atlético, por ter gente tão séria e graduada em seu comando. Acredito que a inauguração do estádio, cuja obra deve começar, será um divisor de águas e um dos pontos para o clube se firmar como um dos maiores do país e vencedor, outra vez. Com uma torcida apaixonada, com certeza a Arena Elias Kalil estará lotada em todos os jogos, e o presidente eleito terá que formar times fortes, em condições de briga





A eleição será em dezembro, mas a gente que trabalha no futebol mineiro há quase quatro décadas sabe muito bem como funciona. É um cargo realmente cobiçado, que, alguns atleticanos consideram mais importante do que o de governador. Guardando-se as devidas proporções, é uma responsabilidade grande, pois mexe com uma massa de quase nove milhões de pessoas, apaixonadas e cegas em determinados momentos. Costumo dizer que clubes de massa apaixonada, como Flamengo, Atlético e Corinthians, são diferentes dos demais. Tudo o que acontece com eles têm peso maior, inclusive na mídia. Não é menosprezo a nenhum outro clube, e sim constatação. Conheço muito bem Castellar Guimarães Neto, que foi presidente da FMF e hoje é vice da CBF e um dos dirigentes da Fifa. Um profissional reto, competente e muito dedicado no que faz. Não tive muita convivência com seu pai, mas só ouço elogios à capacidade e qualidade. Portanto, se o doutor Castellar Filho for realmente candidato a presidência do Atlético, em dezembro, o Galo está em boas mãos e, com certeza, voltará aos seus melhores dias.





Coronavírus

As previsões das autoridades americanas, como a universidade Hopkins, é a de que poderemos ter dois milhões de mortos nos Estados Unidos pela pandemia do coronavírus. A previsão mais otimista é de 200 mil mortes. Seria uma tragédia sem precedentes. Aqui, na maior potência econômica, assim como em países de Terceiro Mundo, estão faltando máscaras, respiradores e leitos. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Tomara que as previsões estejam erradas e que as vidas sejam poupadas. Porém, não há outro jeito de prevenção que não seja o confinamento. Precisamos ficar em casa e atender às determinações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades médicas. Seja você atleta ou não, fique em casa. É a única maneira de não contrair e nem propagar o vírus.