Dane-se o futebol. A prioridade é controlar a pandemia do coronavírus

“O futebol é a coisa mais importantes, entre as menos importantes da vida”. A frase de Arrigo Sachi, técnico vice-campeão do mundo com a Itália, e campeoníssimo no Milan, está mais atual do que nunca, pois numa vida difícil, atribulada, maltratada e com a pandemia do coronavírus, o que menos importa é mesmo o futebol. Tem gente que não está levando a sério, achando que é uma gripe comum. Não é! A coisa é grave, pode dizimar milhares de vidas, como já fez em alguns países, e pode acabar com a economia mundial. Desde que o vírus surgiu e que os europeus pararam o futebol, eu pedi que o Brasil fizesse o mesmo. A CBF tomou a decisão no domingo, assim como a FMF. A Federação do Rio, somente na segunda-feira, depois de 3 horas de reunião. A Federação Paulista ainda não determinou o mesmo, o que é uma vergonha! A vida de qualquer pessoa está acima dos interesses econômicos e políticos. O mundo está parando. Países que dependem do turismo, como Itália e França, estão com suas ruas desertas. Gente, essa pandemia é uma verdadeira guerra. Cheguei a ler ontem, em um site conceituado, que os italianos não vão mais internar e cuidar dos contaminados com idade acima dos 82 anos, pois não há leitos suficientes. Ou seja, os idosos vão morrer por falta de assistência.





Estive no Brasil por 10 dias, e fiz questão de não apertar a mão de ninguém, de não beijar minhas amigas e de não ficar em lugar fechado. Cheguei aqui em Miami, ontem – viajei com máscara e álcool gel, e nem sequer ao banheiro do avião eu fui –, e tentei fazer o teste, pois tenho dois filhos e mulher em casa. Quando cheguei no centro médico, me perguntaram se eu estava com algum dos sintomas. Falei a verdade, que não estava sentindo nada. Disseram-me então que era para eu ficar em casa, pois os testes só são feitos em quem apresenta algum sintoma. Acho errado. Se o vírus estiver incubado, a pessoa pode contaminar sua família ou seus amigos. Cada um de nós deve fazer a sua parte para que possamos dizimar esse vírus o mais rapidamente possível, para que a vida siga seu curso natural. Não podemos nos descuidar e precisamos cuidar, acima de tudo, dos idosos. Eles estão mais vulneráveis, principalmente os que sofrem de alguma doença.





A Conmebol cancelou a Copa América deste ano, copiando a Uefa, que adiou a Eurocopa para 2021. Porém, vai aqui uma sugestão: acabem com essa bobagem chamada Copa América. Competição fraca, retrógrada, ultrapassada. Sei que é a única competição de seleções da América do Sul, sem contar com as Eliminatórias, mas ela está banalizada. Fazê-la de quatro em quatro anos, ainda vai. Então, não é necessário que a tenhamos em 2021. Que deixem para 2024. Ninguém vai sentir falta dessa competição. Nesse momento, os esportes coletivos não podem, e não devem, ser disputados. O mundo está girando em torno do coronavírus e de uma solução para o problema. Pesquisadores estão trabalhando, dia e noite, em busca de uma vacina. Sim, senhoras e senhores, cientistas que não devem ganhar nem um milésimo do que ganham determinados jogadores. E ainda tem gente que paga para assistir a um jogo de futebol. Confesso que amo o esporte bretão, mas sou de uma época em que os jogadores ganhavam bem, mas não essa aberração que virou. O maior salário de Reinaldo, no Galo, era R$ 30 mil, em dinheiro da época. A disparidade não era tão gigantesca, e a inflação comia quase tudo. Hoje, os caras ganham R$ 140 milhões em salários por ano, casos de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, e jogam uma bolinha bem pequena. Messi e Cristiano Ronaldo ainda justificam. Os outros, nada!





No caso da Europa, os clubes são ricos, são empresas e faturam bilhões de dólares. Já no Brasil, a maioria está quebrada, de pires na mão, mendigando adiantamento de cotas de TV. Mas os dirigentes, irresponsáveis que são, pois não têm cadeia para eles, insistem em pagar salários irreais. Vejam o caso do Cruzeiro, um clube quebrado, sem perspectiva, sendo derrotado até por times das Séries C e D. A ganância de dirigentes, a roubalheira, segundo apura a Justiça, levou o clube à bancarrota. O Vasco, que tinha Abel como treinador, não pagou nem um mês de salário a ele. E olha que em sua primeira entrevista ele disse que sabia que não iria receber salários. Então, por que aceitou? Porque tem gratidão ao clube? Balela! Talvez seja o momento de toda a sociedade repensar o futebol no nosso país. Priorizar a cura do coronavírus e evitar a contaminação. Resolvido esse problema, será hora de mudar a cara do nosso futebol, transformando os clubes em empresas, cobrando resultados dos CEOs e pondo na cadeia aqueles que roubam o clube. E, desde já, acabar com a figura do diretor de futebol. O que temos visto, de norte a sul do país, é uma promiscuidade. Gente que jurava amor eterno a um clube, e que brigava por ele até bem pouco tempo, aceitando trabalhar em outro. Se amam tanto os clubes, como dizem, por que não trabalham de graça? No passado, não existia a figura do diretor de futebol remunerado. Os negócios eram feitos entre os presidentes ou vices de futebol, e o torcedor sabia a transparência da negociação. Hoje, as comissões aos empresários são astronômicas e a cumplicidade e promiscuidade com alguns diretores de futebol, um escândalo. O Flamengo percebeu isso a tempo. Deu um pé na bunda no diretor de futebol e deixou apenas o vice, Marcos Braz, comandar as negociações. Com certeza, esse é um dos segredos do sucesso do rubro-negro. Se os estaduais não forem concluídos nesta temporada, não farão nenhuma falta. Pode ser um grande começo para o fim dessas competições que caíram no descrédito e nada mais acrescentam técnica e financeiramente. Vamos profissionalizar o futebol brasileiro antes que seja tarde. E pra fechar, vai aqui meu apelo: lavem as mãos, evitem apertar as mãos das pessoas e os beijos no rosto, se possível, usem máscaras, e tenham sempre o álcool gel em mãos. Será um grande passo para evitarmos a transmissão dessa doença, que assola o mundo. E o futebol continuará sendo “a coisa mais importante, entre as menos importantes da vida”.