Cruzeiro sem rumo. Galo nas mãos de Sampaoli

Técnico Adilson Batista não é unanimidade entre os integrantes do Conselho Gestor celeste, que comanda o clube (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O Cruzeiro continua em seu inferno astral, sem time, sem corpo, sem alma, sem perspectiva. Há muito venho dizendo que é preciso montar um time de Série A para disputar a B, mas parece que as dificuldades financeiras impedem o clube de contratar. Com este time que lá está não voltará para a elite. Vejam que o Cruzeiro tem dificuldade quando enfrenta equipes das Séries B e C. Eu já disse que deveriam antecipar as eleições para este mês, com mandato de três anos e sete meses ao novo presidente. Os dois candidatos são homens dignos, sérios e apaixonados pelo clube. Já sugeri a união deles, pois o momento do Cruzeiro não é de divisão, muito menos política.





Nem no Minerão, sua casa, o time azul consegue vencer e convencer. São derrotas incomuns, como a de quarta-feira, para o CRB. A única na história do clube. Fábio, Marcelo Moreno e Leo são guerreiros, lutando sozinhos, sem o auxílio de jogadores experientes, acostumados a esse drama. Os jovens não devem ser culpados de nada, pois estão no processo de transição da base para o profissional, e isso requer tempo e a ajuda dos jogadores chamados “cascudos”.





O Cruzeiro não deve brincar com a verdade e flertar com a mentira. É ilusão pensar que este grupo tem condições de subir. Como venho alertando também, todos os times grandes que caíram, subiram no ano seguinte. Será uma vergonha histórica se o Cruzeiro não voltar no ano do seu centenário.





Não estou aqui para culpar o técnico Adilson Batista, justamente pelo fato de ele não ter material humano adequado. Mas ele também precisa mostrar algo mais. Até aqui, o Cruzeiro é um bando em campo, sem organização tática, sem qualidade. Os jogadores querem resolver sozinhos, e isso acaba dificultando tudo. Se a equipe ainda não está formada, a um mês e meio da estreia, a torcida fica preocupada.





Pior ainda foi a suposta demissão de Adilson e quatro horas depois a confirmação de sua manutenção. Isso mostra que os dirigentes – que, diga-se de passagem, estão tentando salvar o clube sem receber nem um centavo sequer – estão perdidos, sem saber o que fazer. O Conselho Gestor é formado por gente séria, que tenta dar um norte ao arrasado Cruzeiro, mas é preciso alguém da linha de frente do futebol, para tocar os destinos do clube.





A torcida está preocupada, mesmo sabendo que o time para a Série B não será esse. Porém, se não será esse, qual será? O tempo vai passando, o horizonte é bem nebuloso. Vejam o que uma gestão, acusada de falcatruas, fez com o clube! Até aqui, ninguém foi indiciado ou preso. Sei que isso não resolverá o problema atual, mas pode minimizar. Quem sabe se a Justiça determinar que os possíveis culpados devolvam o dinheiro, supostamente roubado. Já seria um alento para torcedores do bem e para os atuais dirigentes. Se o clube foi mesmo vilipendiado e assaltado como dizem, é preciso achar os culpados, rapidamente.





Atlético

Com Sampaoli como estrela máxima, os torcedores alvinegros, com quem tenho conversado, acreditam que ele possa levar o time à Libertadores do ano que vem, pensamento muito pequeno, mas realista, diante das dificuldades da equipe. Todos apostam em contratações de jogadores pontuais para se juntarem a Cazares, que precisa render o que sabe, Diego Tardelli, Arana e outros menos votados, para tornar o Atlético competitivo.





Claro que Sampaoli só aceitou dirigir o clube exigindo a formação de um time decente. Por isso, busca zagueiros, volantes e atacantes. Vejam o que é um planejamento equivocado. Tivesse o Atlético demitido o péssimo Rui Costa em novembro, poderia ter traçado um planejamento para esta temporada, tendo agora um time pronto.





Sampaoli negociou em dezembro, mas Rui Costa tratou de dar bomba na contratação. Preferiu Dudamel, por qual razões não sabemos. Com o fracasso do venezuelano, não restou alternativa ao alvinegro a não ser se curvar ao argentino e atender a todas as suas exigências. Sampaoli é diferenciado em relação aos técnicos ultrapassados que temos por aqui. Porém, na Europa, fracassou no Sevilla e, na Copa do Mundo da Rússia, foi um fiasco com a Argentina. No Santos fez belo trabalho e ficou muito bem cotado no país. O Palmeiras flertou com ele, mas não se curvou aos seus caprichos. Quando o técnico manda mais que o presidente e é a maior estrela da cia., fico preocupado.





Vejo Flamengo, Palmeiras e Grêmio bem à frente dos concorrentes. Clubes organizados há tempos, com campanhas vitoriosas. O Atlético sucumbiu de 2014 para cá, com campanhas pífias, exceto um vice-campeonato brasileiro na gestão de Daniel Nepomuceno, que investiu em contratações fortes, como Lucas Pratto. Depois disso, brigou para não cair e preocupou sua gente.





A política do clube está rachada e isso não é bom. O clube precisa se organizar e buscar receitas para um orçamento que seja cumprido à risca, sem depender de mecenas. Usar a criatividade, fazer trocas de jogadores. Sampaoli montou um bom time no Santos, com garotos da base se juntando aos experientes e deu certo. Será que não consegue fazer o mesmo no Galo? Será que a equipe alvinegra não tem ninguém de qualidade nas divisões inferiores? Será que está tão maltratada assim? Não duvido, pois o que vimos do tal Rui Costa foi algo assustador! Será que o Atlético não se preocupou em consultar o Grêmio antes de contratar o tal diretor? As informações sobre ele eram as piores possíveis e o seu trabalho constatou sua incompetência.





O ano será terrível para o futebol mineiro. O modelo do Flamengo está aí para quem quiser copiar. Claro que um clube com 42 milhões de torcedores abre portas para uma gestão eficiente e vencedora. O Flamengo está arrumado, depois de seis anos em que ganhou apenas uma Copa do Brasil na gestão anterior. Porém, a diretoria atual colhe todos os frutos, ganha taças, fatura R$ 1 bilhão, e, além de perder apenas um jogador titular, ainda contratou o que de melhor havia no mercado.





Tenham a humildade de se sentar com os ex-dirigentes rubro-negros e peçam a eles o caminho da organização e da formação de um grande time. Minas Gerais sempre esteve muito bem representada no futebol, principalmente pelo Cruzeiro, maior ganhador de taças no estado, e pelo Atlético de 2012 a 2014. Portanto, ver nossas equipes apenas figurando nas competições é muito triste. Sampaoli é bom técnico, mas sem jogadores de qualidade não chegará a lugar algum. O mister Jorge Jesus, sucesso absoluto no Flamengo, teve a chance de dirigir o Galo, mas não quis porque não havia promessa de investimentos. Ponham ele agora no time atual e verão que nada vai acontecer. Os maestros das companhias são os jogadores de qualidade. Sem eles, nem Guardiola, nem Jesus fazem milagres.