Pra quê diretor de futebol?

O novo diretor de futebol do Atlético, Alexandre Mattos, ao lado do presidente Sérgio Sette Câmara







O Atlético anunciou Alexandre Mattos como novo diretor de futebol (na foto com o presidente Sérgio Sette Câmara). Pra quê o Galo precisa gastar tanto num cargo que não existe na Europa? Lá quem contrata são os técnicos, que indicam o jogador, e o diretor esportivo vai em busca. Não, diretor esportivo não é a mesma coisa que diretor de futebol. É bem diferente, pois as negociações lá são transparentes, os valores revelados e quem paga é o clube-empresa. Não existe esse negócio de diretor esportivo discutir comissão com empresários de jogadores. Os clubes lá têm donos e eles sabem trabalhar com orçamento, receitas e despesas. Quando o Atlético contratou o tal Rui Costa, eu avisei que ele fora chutado do Grêmio por denúncias e incompetência. Porém, no Atlético se tornou quase intocável. Vocês viram no que deu! Os clubes não precisam de diretores de futebol. As negociações devem ser feitas entre os presidentes e devem ser reveladas sim, afinal, os donos dos clubes são os torcedores, e não quem ocupa o cargo momentaneamente. Mattos foi acusado pela torcida Mancha Verde, que pôs faixas chamando-o de “ladrão”, em frente ao seu prédio, em São Paulo, e por Valdívia, ex-jogador do Palmeiras. Ele deveria processá-los.





Sampaoli desempenha esse papel

O técnico Jorge Sampaoli, a exemplo dos técnicos europeus, é quem indica contratações e determina os jogadores que devem ser contratados. No Santos, ninguém sabe quem era ou se existia diretor de futebol quando ele dirigia a equipe. Eu via sempre o presidente do clube contratando os jogadores pedidos por ele, quando possível. Não sei como será a convivência dele com o diretor de futebol, mas é sabido que o argentino tem sua equipe, e só confia nela. Se Sampaoli escolhe quem deve ser contratado, e o Atlético, através de seus patrocinadores, vai atrás e contrata, mais uma vez eu pergunto: pra quê a figura do diretor de futebol?





Perdido

O conselho gestor do Cruzeiro está mesmo perdido. Demite o técnico Adilson Batista e em 4 horas o recontrata. Claro que a ordem para mantê-lo partiu do principal investidor, que está pagando os salários e outras despesas, mas isso mostra que o clube continua sem norte desde que se tornou terra arrasada pela roubalheira que, segundo a Justiça, aconteceu. Por falar nisso, como anda o inquérito? O torcedor quer saber quem roubou o clube e se os culpados vão devolver o dinheiro e serão presos... Adilson realmente não tem um time decente em mãos. Precisa de reforços. Porém, o que tem mostrado até aqui é muito pouco em cima da expectativa criada em torno dele. Vamos ver se em caso de eliminação da Copa do Brasil, o que é muito provável, já que perdeu em casa por 2 a 0 para o CRB, manterá o treinador. Particularmente, gosto de Adilson, mas ele precisa mostrar a evolução de seu trabalho, já que passou um bom tempo de sua vida estudando futebol.





Coronavírus

Eventos esportivos estão sendo cancelados mundo afora por causa da pandemia de coronavírus. É preciso cuidado e responsabilidade. Além de um enorme prejuízo para a economia mundial, o vírus tem causado apreensão em todos os setores. A Conmebol, de forma acertada, saiu na frente e cancelou os jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar e também os jogos pela Copa Libertadores. Gente, a coisa é séria e é preciso tratar o assunto com o cuidado que ele merece. Evitar aglomeração é o melhor remédio. E, é claro, lavar as mãos e tomar todos os cuidados recomendados pela OMS. Nos EUA, o basquete, o beisebol e todos os esportes de massa estão suspensos. No Brasil, deveriam suspender os campeonatos de futebol, pois há um temor de que o vírus chegue forte por aqui, contaminando milhares de pessoas.





Vexame

Inter e Grêmio, pela primeira vez disputando um jogo pela Copa Libertadores, não saíram do zero e protagonizaram um espetáculo triste, com uma briga generalizada no fim do jogo. A Conmebol deveria punir os brigões e os clubes com os rigores da lei, mas é sabido que no Brasil, mesmo que o STJD puna, há sempre brechas e as penas são modificadas. Esse ódio que dividiu o Brasil por meio das redes sociais, chegou aos jogadores, que vivem fazendo posts, denegrindo companheiros de profissão e clubes. Sendo que alguns, no ano seguinte, passam a vestir a camisa do clube que haviam criticado, e acabam apagando posts que fizeram. É preciso mais respeito e responsabilidade entre os profissionais.