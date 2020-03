Em jogo horroroso, Cruzeiro se classifica e fatura R$ 1,5milhão

Experiente goleiro Fábio foi trunfo celeste na suada vitória sobre o Boa, nos pênaltis, que garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil (foto: Iago Almeida/Correio do Sul)





O Cruzeiro encarou um time de Série C, o Boa, pela Copa do Brasil. É mais ou menos o que o time azul irá enfrentar na Série B, nesta temporada. O campo era bom, estádio vazio e muita dificuldade do time de Adilson Batista em furar a retranca do time da casa. Claro, o Boa jogava por uma bola ou, na pior das hipóteses, para levar a decisão para as penalidades. Que coisa! Quem imaginaria ver o Cruzeiro numa situação dessas. Com seis Copas do Brasil, quatro Brasileiros e duas Libertadores, cair para a Segundona!





Gestões equivocadas ou fraudulentas dão nisso. É a realidade de um clube quebrado, desestruturado, tentando catar os cacos que deixaram. Mas o time tem o gigante Fábio, o leal Leo e o “flecheiro azul”, Marcelo Moreno, que voltou para ajudar na reconstrução do clube.

Um economista com quem conversei, ano passado, me disse que para voltar a ser o que era o Cruzeiro demorará uns 15 anos. Ontem, no Superesportes, li uma matéria que dizia cinco anos. Acho um prazo curto, a não ser que haja um Refis da dívida gigantesca e que um grande patrocinador surja. Acho mais prudente pensar a médio prazo, como me disse o economista. Mas o torcedor quer saber como o time está dentro de campo. Recebo milhares de perguntas sobre isso, todos os dias. Sinceramente: o futebol do time até aqui é de quinta categoria, muito ruim, sem qualidade ou esquema tático definido. Está difícil assistir a um jogo do time azul.





Porém, a Copa do Brasil premia com um bom dinheiro, R$ 1,5 milhão, na passagem de fase, e isso é muito importante para os cofres do clube. Jogo feio, fechado, amarrado e o Cruzeiro fez 1 a 0 no fim do primeiro tempo, com João Lucas (tão vaiado no jogo de domingo), que subiu e tocou para o fundo do gol, após cobrança de escanteio. A bola ainda desviou na zaga.





O Cruzeiro foi para o vestiário com a vantagem mínima, esperando fazer mais gols na fase final. Adilson Batista observava, tirava conclusões e não parava de andar de um lado para o outro, característica dele. Porém, quem marcou foi o Boa, aos 13min. Claudeci arriscou da entrada da área, um chute forte, rasteiro, no canto: 1 a 1, resultado que levava a decisão para as penalidades. O momento do futebol mineiro é triste e sofrível. O Galo, eliminado pelo Afogados. O Cruzeiro, empatando com o Boa, correndo riscos de cair na Copa do Brasil.





Os dois times se arrastavam em campo. Mas o Cruzeiro, com todos os problemas e por sua grandeza, tinha a obrigação de mostrar algo mais consistente. Não conseguia. O Boa lutava com toda a modéstia e tentava levar a decisão para as penalidades. Gente, que jogo horrível. Uma única defesa do goleiro do Boa em chute de Maurício, cara a cara, foi o que de melhor o Cruzeiro fez na fase final. Muito pouco para um time tão campeão, tão vencedor, tão respeitado.





O que uma gestão péssima pode fazer com uma grande equipe. O Cruzeiro é terra arrasada, sem muita perspectiva. Claro que jogadores cascudos deverão chegar. Com apenas os que lá estão e os jovens valores, está difícil. Não se deve e não se pode queimar a garotada. Que horror!





A decisão foi para as penalidades, e, pelo menos nesse quesito, o Cruzeiro contava com Fábio, o Paredão Azul, acostumado a pegar penalidades. Era o grande trunfo. O Boa sonhava em avançar na Copa do Brasil e ganhar um bom dinheiro. Entretanto, nas penalidades o Cruzeiro venceu por 5 a 4, garantindo vaga na próxima fase e R$ 1,5 milhão.





Flamengo e Palmeiras





Ambos venceram pela Copa Libertadores, ontem, fora de casa, e mantêm os 100% dos brasileiros na primeira rodada. Na terça-feira, Grêmio, Internacional e Santos também ganharam. Os brasileiros estrearam com o pé direito na competição.