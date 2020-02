Saiba bastidores da contração de Diego Tardelli pelo Atlético

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 26/11/14)

Nenhum dirigente do Galo se reuniu com Tardelli (foto) ou seu estafe. Um dos patrocinadores do clube esteve com Giuliano Bertolucci, grande amigo dele, e fechou o contrato na quarta-feira pela manhã. É sabido que o atual presidente não queria o jogador, tanto que deu aquela declaração de que "o Atlético não é asilo", que, segundo ele, foi tirada de contexto, e eu acredito. Porém, se fosse para o clube gastar um centavo sequer ele não o contrataria. Como o patrocinador o contratou e entregou ao Galo, foi bem aceito. Resta saber se Tardelli fará uma boa temporada, pois no Grêmio foi um fracasso, sendo cobrado publicamente pelo presidente. Particularmente, acho que Tardelli tem a cara e a pele do Galo e é um excelente profissional. Porém, estou falando do Tardelli de sete anos atrás. Nesse tempo, ele rodou, e o futebol, é claro, já não é o mesmo.



(foto: JOSEMAR GONÇALVES/TRIPé IMAGEM/ESTADãO CONTEúDO)



Filme de terror (I)

O time do Atlético é um verdadeiro filme de terror. Única equipe no mundo (fora da Venezuela, é claro) que tem três venezuelanos – o técnico Dudamel, Otero e Savarino –, o Galo fez uma partida de dar dó contra o Campinense. Sempre pondero que estamos no começo da temporada, porém, é assustador o que temos visto. Até aqui, Dudamel, que fez excelente trabalho na seleção de seu país, não disse a que veio. Pode ser educado, bonzinho e excelente pessoa, mas isso não interessa para a torcida atleticana. Ela quer ver é futebol, e a cada partida está vendo um time desestruturado, sem esquema de jogo, sem qualidade nenhuma. Do jeito que está, o Atlético será logo eliminado da Copa do Brasil, já que na Sul-Americana só mesmo um milagre para salvá-lo dos 3 a 0 que tomou no lombo em Santa Fé.





Eleições

As eleições no Cruzeiro são urgentes e necessárias. Sérgio Rodrigues é candidato, mas, segundo o presidente do Conselho Gestor, Dalai Rocha, Emílio Brandi também pode surgir. Acho os dois excelentes candidatos, cruzeirenses apaixonados e muito corretos, mas Sérgio Rodrigues, que foi candidato derrotado na última eleição, tem planos bem modernos para reconstruir o clube. Só acho que fazer uma eleição em maio, com mandato até dezembro, e outra em outubro é uma calamidade. O estatuto tem que ser mudado para uma eleição que valha de maio até dezembro e por mais três anos. Só assim será possível reconstruir o clube.



(foto: William Roth/Light Press/Cruzeiro)



Filme de terror (II)

O Cruzeiro não é diferente do Atlético. É também um filme de terror. O jogo de quinta-feira contra o São Raimundo-RR foi assustador e mostrou aquilo que venho dizendo há tempos: com esse grupo o Cruzeiro não sairá da Série B. Precisa contratar jogadores experientes, que se juntem a Fábio e a Léo. Os jovens estão pressionados e correndo errado, dando botes desnecessários, que acabam em expulsões, como a do garoto Edu. O técnico Adilson Batista à beira do campo passa intranquilidade com a forma como dirige o time. É muito nervoso, anda de um lado para o outro, gritando o que os jogadores devem fazer. Técnico tem que dar seu recado no vestiário, antes do jogo e no intervalo. O resto é jogo de cena. Acho Adilson um técnico moderno, que estudou e se reciclou. Porém, com o time que tem em mãos não fará milagres. Nem Jurgen Klopp, para mim o melhor técnico do mundo, daria jeito nessa equipe. Ou o Cruzeiro contrata ou vai ficar na Série B no ano do seu centenário. Não imputem aos jovens a responsabilidade de subir.