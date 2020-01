Luxa como um garoto

(foto: Palmeiras/Divulgação)





Aqui na Florida Cup, onde o Palmeiras enfrenta hoje o New York City FC na última rodada do torneio, o técnico Vanderlei Luxemburgo (na foto com o ex-jogador francês e técnico do Montreal-CAN, Thierry Henry) me recebeu no hotel onde o alviverde está concentrado para uma entrevista exclusiva para o meu blog, no Superesportes, e para meu canal youtube.com/JaeciCarvalhoesporte, que já está no ar. Luxa me disse que não existe esse negócio de o Flamengo ser o time a ser batido, não existe para ele. “Isso é balela. Eu entro nas competições para ganhar de todos os concorrentes. O Flamengo é mais um nessa lista. Estou muito motivado aqui no Palmeiras, me sentindo um garoto em começo de carreira. Vou beliscar coisa grande nesta temporada”. Quando ele fala isso, naturalmente, está falando de Libertadores, título que ainda falta ao seu currículo, já que é o único pentacampeão brasileiro. “As pessoas cobram que fiquei um tempo sem ganhar nada. No Brasil é assim. Portanto, vou ganhar com o Palmeiras, pois conheço essa casa como ninguém”.





Filial do Cruzeiro

Mayke, Diogo Barbosa, Dudu e Ramires são alguns dos jogadores que estiveram no Cruzeiro e hoje defendem o Palmeiras. O time alviverde mais parece uma filial do time mineiro. Jogadores de qualidade, no caso de Dudu e Ramires, que rodaram o mundo e fecham a carreira no Porco. E lembrar que o Cruzeiro deixou Diogo Barbosa seguir para a capital paulista, levando de volta o fraquíssimo Egídio. Essas incoerências, entre outras coisas, levaram o time azul para o buraco. As dívidas, acumuladas desde que Alexandre Mattos, assumiu como diretor de futebol e gastou o que não tinha para ser campeão, chegam a R$ 1 bilhão, segundo o conselho gestor. Ele fez o mesmo no Palmeiras, que hoje fechou a torneira, mandou vários jogadores embora, e Luxemburgo tem que trabalhar com o material humano que lá está. Ainda é um time qualificado, que tinha uma dívida de R$ 170 milhões e que hoje está na casa dos R$ 550 milhões, graças aos gastos do então diretor também. Fazer futebol gastando o que o clube não tem é uma irresponsabilidade.





MP promete novidades

O Ministério Público (MP) promete “boas novidades” aos torcedores cruzeirenses para os próximos dias no caso das denúncias,veiculadas pelo Fantástico, em maio, que estão sendo investigadas pelo MP e pela Polícia Civil. “Boas novidades” o torcedor entende como indiciamento dos acusados e a possibilidade de que, na Justiça, sejam condenados e obrigados a devolver o suposto dinheiro roubado dos cofres dos clubes. É preciso uma satisfação aos torcedores e à sociedade em geral, pois já se vão nove meses sem que uma solução seja dada. Ou dizem que os caras acusados são inocentes, ou provam que são culpados. A verdade é que o Cruzeiro virou terra arrasada. Aqui em Orlando, os comentários são de que o clube faliu, mas, na verdade, como não é empresa, não existe falência. Alguns jogadores me perguntaram se o clube iria cancelar seu CNPJ e recomeçar do zero, com outro nome, na Série B. Eu disse que essa possibilidade jamais passou pela cabeça de qualquer cruzeirense, e, principalmente, do conselho gestor, que busca uma solução para o clube.





Confraternização

A Florida Cup já é um sucesso e faz parte do calendário de Orlando em todo janeiro. É uma oportunidade de ex-jogadores se encontrarem, disputarem suas peladas e levarem suas famílias aos parques da Disney. Clebão, ex-Galo, Palmeiras e Cruzeiro, é o anfitrião, pois mora aqui. Marcelinho Carioca, Neto, Dinei, Doni, Márcio Mixirica também estão aqui, sendo que Doni e Mixirica também vivem em Orlando. Se não é sucesso de público, o torneio é sucesso de mídia, pois a cantora Ivete Sangalo sempre dá sua canja por aqui. O torneio termina hoje, com dois jogos: Palmeiras x New York City e Corinthians x Atlético Nacional-COL – os brasileiros venceram na primeira rodada. Torneios de golfe e futmesa também são realizados pelos ex-jogadores. No futmesa, Gabriel, ex-lateral-direito, filho de Vladimir, do Corinthians, é o grande craque e campeão, junto com Natália Guilter, que supera muito marmanjo. Ela é considerada a “Pelé” dessa modalidade.