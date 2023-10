846

(foto: Divulgação)



Estampas florais foram destaque na Semana de Moda de Londres e prometem ser uma das grandes tendências do verão 2024. A AVA Intimates traz esse protagonismo para a lingerie e loungewear, em uma coleção exclusiva com estampas Liberty Fabrics. Unindo conforto e bem-estar para todos os tipos de corpos, com a clássica estampa floral. São mais de 10 peças, entre linhas de pijamas, caftans, conjuntos, lingeries, robes, sapatilhas, pantufas e bolsas.

(foto: Divulgação)

Para mulheres

A linha feminina da Polo Ralph Lauren chegou ao Brasil. Reconhecida por seu design atemporal, a marca americana, fundada por Sr. Lauren, primeiro estilista a produzir uma visão completa de lifestyle, aposta na sofisticação e nos detalhes, com tecidos e acabamentos diferenciados, para trazer peças elegantes, clássicas e atraentes para todas as gerações. As primeiras peças a desembarcar por aqui são uma prévia exclusiva das coleções Pre Fall New England e Fall Heritage, que capturam a essência da sofisticação e tradição da marca. A paleta de cores clássicas, que inclui azul-marinho e branco, ganha destaque com tons de azul, vermelho, verde e amarelo. A linha oferece uma variedade de ícones sazonais, como suéteres leves, camisas de botão, jeans e peças com inspiração náutica.

(foto: Divulgação)

Logomania





A nova coleção Vivara trabalha o característico “V” da marca na campanha VLove, inspirada na logomania, tendência que foi hit entre os anos 1900 e 2000. A über model Gisele Bündchen é a estrela da coleção, que tem entre o mix de produtos três modelos de anéis, dois brincos, uma pulseira e dois pingentes. Criados em duas versões, podem ser de ouro rosé com diamante brown – símbolo de delicadeza, feminilidade e excentricidade –, ou prata com safiras negras – conhecida como pedra da sabedoria e que remete à proteção e centralização.