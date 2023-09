846

A John John lançou uma coleção criada especialmente para os eventos muscais, intitulada Festival Season. A atriz Camila Queiroz fotografou com looks da cápsula que tem blusa de tule estampada, cropped, calça jeans com barra com franjas de corrente, coturno e bolsa. A marca se consagrou como referência em jeans. Com espírito urbano, rocker e noturno, a John John se consolidou como a marca de lifestyle no Brasil.

Collab





A Reversa – marca feminina da Reserva – se juntou a Mina, plataforma de bem-estar feminino fundada pela Angélica, para uma collab inspirada no conforto e autocuidado. Além da coleção, tem produtos de beleza, itens para casa e sexcare. A coleção conta com bonés, ecobags, necessaires e peças de roupas que unem conforto e estilo. Os itens possuem frases icônicas que questionam e provocam o posicionamento feminino.

Jeans





A estética nostálgica de diferentes décadas como ferramenta para autoexpressão dá o tom dos lançamentos da Levi’s®. Os 150 anos de criação do jeans 501®, o primeiro da história, seguem como fio condutor dos lançamentos da marca; texturas e cores resgatam os anos 1970, 90 e 2000, e traz como temas o escapismo e a nostalgia para a coleção de primavera verão 23/24.

Conforto





A Pantys, primeira marca de calcinha absorventes sustentáveis Brasil, se uniu com a empresária Lela Brandão e desenvolveram o Moletom Pantys, trazendo conforto, beleza e estilo. E levanta a pauta sobre a sustentabilidade, convidando a todos para uma reflexão sobre a urgência de ações em prol do meio ambiente, com a frase “the climate is changing. why aren’t we?”.