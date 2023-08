846

(foto: Divulgação)



Com conceito urban beach, a Lez a Lez lança primavera-verão 2024, mesclando a leveza da natureza com a modernidade da cidade. A coleção Florestar é inspirada nas florestas do Brasil, retratando em estampas e tendências os produtos com acabamentos naturais, tecidos leves e fluídos que trazem elegância e conforto para todas as ocasiões. As cores predominantes são o verde, o vermelho e o caetê, os tons terrosos dos rios, troncos de árvores e do solo da mata.

(foto: Divulgação)

Pais

O esporte conecta pais, filhos e netos, e esse foi o mote escolhido pela Track & Field para o Dia dos Pais. Com o tema “cuidar é a verdadeira aventura”, a campanha traz exemplos de quem, além de participar de forma ativa da criação de seus filhos, utiliza a prática esportiva como aliada da saúde e do bem-estar físico e mental de toda a família. Os presentes carregam um mood aventureiro e são jaquetas e coletes puffer, sherpas, fleeces e techwear.

Geração Z

Com pegada fresh, Brizza Arezzo lançou mais uma linha da sandália com foco no público que rende assunto: a geração Z. Dividida entre a Fluor Energy, com peças coloridas e pegada divertida, e a Militar Glam, com cores mais sóbrias e versáteis – como a panna cotta e o clássico verde militar –, as sandálias ganham pedrarias como forma de sofisticação.

Bonés

New Era – referência mundial em bonés e moda streetstyle – fez collab com o renomado artista plástico brasileiro Muretz para criar uma linha exclusiva inspirada em rascunhos de flash tattoos, que é um encontro entre a arte e a moda. O resultado foram diversos looks que refletem o universo urbano e seus elementos marcantes.