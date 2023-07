846

Com o marketing maciço por causa do filme da Barbie, empresas e marcas de várias áreas de atuação estão lançando produtos na onda Pink Core. A Chilli Beans não ficou de fora. Lançou coleção de óculos com modelos modernos e retrôs em tons de rosa, atendendo a todos os estilos, gêneros e gostos.

Velhinha charmosa





Consul celebra 73 anos e lança edição especial de frigobar retrô, com estética dos anos 1950, para comemorar a trajetória da marca. A peça está disponível nas cores preto ônix, vermelho carmim, azul astral e branco marfim e tem puxador metálico e pés palito em madeira.

Nova linha Renew Natural Dye, da Converse, já está no mercado. Além de enfatizar o novo modelo slip-on Run Star Hike, a coleção tem o cabedal em sarja de algodão tingida com pigmentos naturais a partir de plantas, agregando estilo de maneira sustentável. Com solado serrilhado, além das cores naturais, disponíveis no rosa e no bege. A outra silhueta que compõe essa série é o Chuck 70 AT-CX, que combina sua lona grossa, personalizada com cores clássicas (amarelo e verde). A plataforma é multicolorida na base de forma salpicada, trazendo complexidade ao look.A Actvitta tem uma extensa lista de peças de vestuário e acessórios para homens como regatas, camisetas de manga curta e longa, calças, bermudas e jaquetas corta vento, feitas com toque macio, elasticidade, materiais que favorecem a secagem rápida, com ótima respirabilidade, além de proteção UV 50+, que bloqueiam os raios de sol nocivos. E o mais bacana é que as peças permitem uma transição fácil da academia para os compromissos no dia a dia.