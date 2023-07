846

(foto: Divulgação)







Amarante do Brasil fez sua coleção de inverno 2023 com o tema “Caçadora de liberdade”. A marca apostou em peças com ombros estruturados, babados, shapes slim, alfaiataria e cut out estratégicos. Cartela de cores em tons neutros como o preto e o off-white, e com clássicos terrosos como o verde e o marrom, sem deixar de lado os vibrantes e quentes vermelho, pink, amarelo cítrico e azul.

(foto: Divulgação)

Acessórios





Carlos Penna lançou, semana passada, sua coleção criada em parceria com Manuela Xavier. São 13 peças (entre anéis, colares e brincos) em metal, com banho em prata e ouro com camada de verniz eletrolítico, que mesclam os traços característicos de Carlos com os amores e humores de Manuela pelas peças marcantes e cheias de histórias.

(foto: Divulgação)

Resistência





A Casio lançou novos modelos dos relógios da série GA-2100. O que chama a atenção é a variedade de cores. Além do preto e prata tem vermelho, verde e azul com transparência e muitas outras variedades. A evolução do modelo que reúne analógico e digital, apresenta força e leveza através da resina fina, altamente rígida, contendo fibra de carbono em apenas 11,8 mm de espessura. O relógio é ideal para ambientes radicais a cenários urbanos, com a vantagem da G-Shock, como resistência de até 200 metros de profundidade de água, 31 fusos horários, led em branco, calendário, cronômetro, cinco alarmes, opção mudo e muito mais em apenas 51 gramas.

(foto: Divulgação)

Sneaker





A Puma e a Pleasures, marca de Los Angeles, iniciam nova parceria apresentando um sneaker, o Velophasis. A collab mistura os códigos subculturais presentes na música, com o que há de mais recente em sneakers retrofuturistas da Puma. Agora, o modelo ganhou um toque personalizado, na forma de um processo de overdyeing completamente roxo, aplicado pela Pleasures. O tratamento de cor se prende à sola do sneaker oferecendo um visual usado.