(foto: divulgação)







PatBo e Diamond lançaram Memory Leaves, coleção de joias em collab com peças que combinam tendências de moda com a elegância da joalheira de Diamond e ressaltam sofisticação em materiais como Ouro 18K e diamantes. O destaque da coleção é a estampa de mesmo nome criada por Patrícia Bonaldi, com desenho inspirado na árvore Ginkgo Biloba, símbolo de vida e longevidade, que aparece em pingente, brinco, anéis e bracelete.

(foto: Divulgação)

Globo





Colar Globo da Jamming Joias é para guardar memórias. O países preferidos são marcados, tornando a joia tão valiosa quanto as recordações que ela guarda. A peça, feita de prata de lei, com banho espesso de ouro 18k, pode ser marcada com brilhantes para identificar os países que tenham um significado especial para quem a usa. No caso dos viajantes, a joia pode trazer os locais especiais para onde viajou, representar um continente marcante, o país que mais se aventurou ou até mesmo um destino dos sonhos. É possível “atualizá-la” com novas pedras sempre que um novo país for visitado.

(foto: Divulgação)

Infantil





Botti lança sua coleção mini, versões petit dos clássicos da marca, para acompanhar os primeiros passos das pequenas fashionistas. Um dos momentos que marcam a história de pais e filhos é quando os pequenos começam a vestir as roupas dos pais. Isso foi uma das inspirações para Bruna Botti, fundadora da marca que carrega o sobrenome homônimo da designer de sapatos artesanais, para a criação da primeira linha Botti mini. São quatro modelos feitos em couro metalizado, pelo de onça e couro.

(foto: Divulgação)

Namorados





No Dia dos Namorados a Track&Field convida os casais a se movimentarem juntos. A campanha traz o conceito “por amores mais saudáveis” e apresenta três coleções New In para a data. A ideia é mostrar que faz bem para a relação colocar o “amor em movimento” e que, ao se exercitarem juntos, o bem-estar proporcionado só traz benefícios. São produtos exclusivos com peças inéditas como moletom, casacos, jaquetas, leggings, shorts, camisetas UV e tops, além de acessórios como gorros tricô, bonés, mochilas, bolsas e protetores de orelha.