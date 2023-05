846

A designer brasileira de joias Carolina Neves criou coleção em homenagem a Cora Coralina, a poetisa e contista brasileira, que, além de deixar um legado nacional, representou a força da mulher por meio de suas obras. Anéis, pulseiras, brincos, piercings e colares compõem a coleção cheia de significados, que combina diamantes e turmalinas.

Perfume





Prada lançou a nova fragrância feminina Paradoxe, que tem Emma Watson como estrela da campanha. A proposta é celebrar a multidimensionalidade paradoxal de uma mulher impossível de se enquadrar, o espírito complexo da constante evolução da mulher Prada. Semana passada teve o lançamento no Brasil, durante festa na Pinacoteca de São Paulo.

Infantil





A Ri Happy e a Reserva Mini fizeram parceria e lançaram o tênis infantil do Solzinho, em edição limitada, com materiais de alta qualidade e design exclusivo. Com cano alto acolchoado, ponta emborrachada, sola aderente e cadarço elástico, os pequenos podem personalizar o seu par, porque o Solzinho, e o Pica-Pau da marca, são fixados por meio de velcro, abrindo possibilidades diversas

Cerrado





Le Lis Casa lançou aparelho que representa as flores do cerrado brasileiro. As peças foram produzidas em porcelana pela Fine Bone China e reproduzem algumas das espécies típicas do ecossistema. O cerrado possui uma ampla variedade de flores, com cerca de 10 mil espécies catalogadas. Sob a direção criativa de Rahyja Afrange, a nova coleção evidencia essas preciosidades. Os desenhos, pintados à mão em aquarela, reproduzem espécies típicas da região como a caliandra, o chuveirinho, o algodão do cerrado e a flor do pequi.