Sabrina Sato cede seu posto de musa de Havaianas para Dona Kika (foto: Divulgação)



Para celebrar o Dia das Mães, Sabrina Sato cede seu posto de musa de Havaianas para Dona Kika. Na campanha, elas mostram que os produtos atendem diversos estilos de mães que não abrem mão de conforto como a You Milan, a Slim Square e a Mini Bag Chain.

(foto: Divulgação)

Exclusiva





A nova coleção da Forever 21 é inspirada na Hello Kitty, uma das personagens mais famosas do mundo, e traz camisetas, jaquetas, moletons e outros produtos superestilosos e fofos. Peças em couro e com estampas xadrez, saias de prega e cropped corset se encontram entre os itens que a marca destaca.

(foto: Divulgação)

Simples





O Chuck 70 Marquis, calçado que leva o nome do fundador da Converse, é a prova de que estilo também surge a partir das peças mais simples. Com visual minimalista, oferece o máximo de conforto e ajuste aos pés. O tênis de cano alto tem forro em malha esportiva de três peças para evitar eventuais irritações no calcanhar, além do amortecimento CX, uma tecnologia inovadora e exclusiva da Converse. A assinatura Chuck Taylor, em metálico na lateral, referencia ainda mais a homenagem a Marquis que criou este legado.

(foto: Divulgação)

Bolsas





As cunhadas Beatriz Piatti, 34, e Rafaela Malta Piatti, 40, mantiveram juntas por oito anos um escritório de arquitetura antes de decidirem lançar sua marca de bolsas, em maio do ano passado: a Carlotte. Todas as bolsas têm nome de mulher e trazem em comum as formas arquitetônicas e o fato de serem inteirinhas feitas à mão. Couro trabalhado numa paleta de cores sofisticada e inusitada é a marca registrada da marca. Agora elas estão na plataforma colaborativa Nordestesse.